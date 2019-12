​Gelderlanders nemen sportief afscheid van 2019

Hoewel maandag 30 december geen feestdag is, zijn veel mensen vrij. En daar springen ze op diverse plekken in de provincie op in. Zo wordt er in Oldebroek voor het vierde jaar op rij de Rabo Verlichte Cross gehouden. Een hardloopwedstrijd in het donker over een speciale ATB-baan. Volwassenen kunnen kiezen uit een cross van vier en acht kilometer en er is ook een speciale cross voor de jeugd.

Voetballen in Nijmegen

Voetballiefhebbers kunnen terecht in Nijmegen, waar vijf dagen lang een zaalvoetbalspektakel plaatsvindt in Sporthal de Horstacker. Het spektakel begon vrijdag al en duurt tot dinsdag. Hier staat niet het verliezen van de kerstkilo's centraal, maar vooral het plezier.

Toch liever een activiteit in de buitenlucht? Natuurmonumenten organiseer in dat kader een stevige winterwandeling over de Veluwe. Ze noemen het zelf 'snertwandeling', omdat de tocht afgesloten wordt met een kop erwtensoep.

Mountainbikers dwars door een Duitse kroeg

De echte fanatiekelingen hebben zich ongetwijfeld al aangemeld voor de Marveld ATB-tocht in Groenlo. Voor de 24e opeenvolgende keer gaan ze daar voor een route met de mountainbike door de Achterhoek en Duitsland. Hoogtepunt van de tour is het rijden door een Duitse kroeg. Cafébezoekers moedigen de honderden deelnemers daar niet buiten, maar juist binnen in het café aan.