Voetbalclub NEC lijdt 640.000 euro verlies

De club geeft in een verklaring aan de komende jaren minder uit te willen geven, om weer zwarte cijfers te kunnen schrijven. De verkoop van voetballers wordt als belangrijkste potentiële geldbron genoemd.

Het verlies in het afgelopen seizoen is fors. Het seizoen ervoor werd zelfs ruim 1 miljoen euro verlies geleden.

Stijging van personeelskosten

De omzet van de club in het seizoen 2018-2019 was 8,6 miljoen euro. Dit is 0,1 miljoen minder, in vergelijking met het seizoen ervoor. De daling komt volgens de clubleiding door een lagere zogeheten 'degradatievergoeding' van 200.000 euro.

De kosten in het boekjaar waren 12,3 miljoen euro ten opzichte van 11,9 miljoen euro in het voorgaande jaar. Deze stijging is met name veroorzaakt door hogere personeelskosten. De club had flink geïnvesteerd in zowel de selectie als de staf.

'We gaan kosten fors verminderen'

Algemeen directeur Wilco van Schaik: 'Het tweede jaar Eerste Divisie was een zwaar jaar. We hebben geprobeerd door extra investeringen te promoveren naar de Eredivisie, maar de conclusie is dat dit is mislukt. Technisch hebben we hierop ingegrepen en nu andere keuzes gemaakt. Daarnaast zijn we de kosten fors aan het verminderen. Een proces wat dit seizoen en ook de komende seizoenen door zal worden gezet.'