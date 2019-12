'Yes, nu gaan we het echt flikken', volleybalsters gaan voor laatste kans in Apeldoorn

'Yes, nu gaan we het echt flikken', dachten de dames toen bekend werd dat het toernooi in Apeldoorn gehouden zou worden, vertelt Lonneke Slöetjes. De 29-jarige speelster uit Varsseveld is een van de belangrijke krachten in het team van de Italiaanse bondscoach Giovanni Caprara. Het team trainde zaterdag op Papendal bij Arnhem voor het eerst op weg naar het toernooi.

'Lekker in eigen land'

Nederland heeft een duidelijk thuisvoordeel vindt Slöetjes. 'Lekker in je eigen land, met je vrienden en familie op de tribune; dat voelt toch als een extra motivatie.'

Slöetjes was er in Rio bij tijdens de vorige Olympische spelen in 2014. Gezien haar leeftijd is het waarschijnlijk komende zomer in Tokyo de laatste keer dat ze op een olympisch toernooi actief kan zijn. Daar is ze overigens niet heel erg mee bezig.

Hoe zit het nu precies?

Tijdens het kwalificatietoernooi in Apeldoorn spelen de dames in de poulefase tegen Polen, Bulgarije en Azerbeidzjan. De twee beste ploegen spelen een halve finale tegen de beste twee uit de andere poule die bestaat uit Turkije, Kroatië, Duitsland en België.