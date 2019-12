'Mijn zoon heeft voor 2250 euro aan vuurwerk ingeslagen'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zoals Jos van der Steen van de Omgevingsdienst Arnhem. Hij en zijn collega's checken in totaal zo'n dertig verkooppunten, allemaal in Arnhem en in de regio, waaronder die op De Overmaat in de stad zelf.

'We zijn nu in de verkoopruimte', vertelt Jos van der Steen, 'Het vuurwerk mag maximaal op 1 meter afstand van de sprinkler liggen.' Ook de opslagplaats waar de voorraden vuurwerk liggen, krijgt een inspectie.

Van der Steen: 'De stapelhoogte is in dit geval juist. Er zijn explosie-vrije kappen voor de TL-verlichting, dat is ook goed.' Ook checkt Jos de verpakking van het vuurwerk zelf. 'Ik kijk of de instructies in het Nederlands er op staan.' En dat is inderdaad zoals het hoort.

'Het valt allemaal wel mee'

Ook al zijn de voorschriften voor de verkoop streng, vuurwerkverkoper Peter Jacobs is er inmiddels wel op ingespeeld: 'Door de jaren heen zijn er niet heel veel regels bij gekomen. Dus jaar in jaar uit weet je onderhand wel waar je rekening mee moet houden. Dus het valt allemaal wel mee.'

Zijn vuurwerkverkooppunt voldoet in ieder geval aan de regels. En nu maar hopen dat de klanten zelf ook veilig oud en nieuw gaan vieren. Zoals de klant die zijn zoon helpt met sjouwen: 'Mijn zoon heeft voor 2250 euro ingeslagen.'

En wordt dat veilig afgestoken? 'Jazeker, gewoon een beetje uit de buurt blijven, hè.'