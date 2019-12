Britse eer voor Airborne veteraan Wilf Oldham (99)

De 99-jarige Britse oorlogsveteraan Wilf Oldham is toegetreden tot de Orde van het Britse Rijk. Dat is een erkenning voor Britten die een bijzondere prestatie leverden voor het Verenigd Koninkrijk. Oldham vocht in september 1944 mee tijdens de Slag om Arnhem.

Met zijn 99 jaar is Oldham meteen de oudste persoon die toetreedt tot de bijzondere orde. Voluit mag de veteraan zich nu Member of the Most Excellent Order of the British Empire noemen. De onderscheidingen worden altijd rond de jaarwisseling bekend gemaakt.

Hij krijgt de onderscheiding voor zijn inzet voor Brits-Nederlandse relatie. 'Ik ben bescheiden maar heel trots dat iemand de moeite heeft genomen om mij voor te dragen. Het is laatste dat ik verwachtte', luidt de reactie van de oud-strijder.

Oldham was een van de weinige militairen die er na de verloren slag om Arnhem in slaagden om de Rijn over te steken richting de Betuwe, naar gebied dat al in geallieerde handen was.

Na de oorlog kwam Oldham tientallen jaren lang niet meer in Arnhem, maar de laatste jaren is hij wel trouwe bezoeker van de jaarlijkse Airborne herdenkingen in Ede, Oosterbeek en Arnhem. Dit jaar was hij er door ziekte echter niet bij.