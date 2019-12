Goud voor Braspennincx op NK Baanwielrennen

De wielrenster uit Apeldoorn was de beste bij het keirin. Ze versloeg in de finale Steffie van der Peet. Het was haar tweede nationale titel op dit onderdeel, eerder was ze de beste in 2013.

De 28-jarige Braspennincx behoort al jaren tot de wereldtop. Ze maakte vorig jaar ook deel uit van de nationale ploeg die zilver haalde bij de teamsprint op het WK in Apeldoorn. Door hartproblemen was ze in 2015 langdurig uit de roulatie.