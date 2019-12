Déze Gelderse snelwegen staan in de ANWB-file top 10

Er stonden dit jaar 17 procent meer files op de Nederlandse snelwegen in vergelijking met vorig jaar. Dat meldt de ANWB zaterdag. In de dagelijkse file top tien van 2019 staan onder meer de A1 tussen Apeldoorn en Amersfoort en de A50 van knooppunt Valburg naar Ravenstein. Ook de A2 en A12 staan in de lijst.

De A1 kampt zowel in ochtend- als avondspits met veel verkeer, stelt de ANWB. In de ochtend stokt het verkeer in westelijke richting. Die dagelijkse file staat zelfs op nummer 1 in de top tien van ochtendfiles. In de avond is de oostelijke richting aan de beurt voor lange rijen rijdend blik.

Op nummer 6 in de ochtendlijst van files staat de A50 tussen Valburg en knooppunt Bankhoef. Op nummer 9 staat een ander dagelijks probleemkind, de A12 van Zevenaar naar Arnhem.

Avondspits

In de avond is het niet alleen mis op de A1, maar ook op de A2 tussen Culemborg en Deil. Ook de A12 staat dan weer op de lijst, maar in richting van Arnhem naar Zevenaar. De A50 ontbreekt op de lijst van avondfiles.

De ANWB stelt dat ook het aantal files overdag toeneemt, en dat doorrijden op provinciale N-wegen ook vaker een probleem is. De verkeersorganisatie constateert dat kop-staartbotsingen vaak veroorzaker zijn van files. 'Met meer alertheid van de weggebruiker moet dat toch kunnen worden voorkomen', klinkt het.