Vrouw (80) overlijdt na aanrijding Doesburg, politie zoekt doorrijder

De 80-jarige vrouw die vrijdagmiddag zwaargewond raakte bij een ongeval in Doesburg op de N317, is aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

De vrouw zat samen met drie anderen in een auto die op de N317 werden aangereden door een andere auto. Hun voertuig raakte van de weg en sloeg over de kop. De 80-jarige vrouw werd aanvankelijk met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed zij later. De andere inzittenden van de auto raakten ook gewond.

Politie zoekt veroorzaker

De veroorzaker van de botsing ging er meteen vandoor. Mogelijk was er opzet in het spel, aldus de politie. Die is nog steeds op zoek naar de doorrijder en roept die persoon op zich te melden. De veroorzaker reed vermoedelijk in een donkere stationwagen. Die auto is vermoedelijk flink beschadigd aan de voorzijde

Zie ook: Vrouw (80) in kritieke toestand na mogelijk opzettelijke aanrijding in Doesburg