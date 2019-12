Auto botst met truck in Silvolde en belandt op de kop

Een personenauto is vrijdagavond gebotst op een vrachtwagen in Silvolde. Dat gebeurde op de Ulftseweg-N317 na vermoedelijk een niet-geslaagde inhaalactie.

Even voor 21.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd vanwege het ongeluk. Volgens een videoverslaggever die naar het ongeval toe was gereden, zou de rode auto een andere wagen hebben willen inhalen. De bestuurder zag toen een tegemoetkomende auto over het hoofd.

Tijdens het uitwijken kwam de bestuurder in de berm terecht, stuurde tegen en schoot de berm weer uit en uiteindelijk kwam de auto op de kop tot stilstand tegen een geparkeerde truck.



In de auto zaten drie jongeren, die op eigen gelegenheid richting ziekenhuis zijn gegaan. Of en hoe erg zij gewond raakten is niet bekend. De N317 zat enige tijd dicht; er lagen brokstukken over de weg.