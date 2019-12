Schaapskudde Elspeterheide heeft een eigen informatiepaneel

Het informatiepaneel over de schaapskudde Elspeterheide is vrijdag in gebruik genomen. Daarmee is ook direct de nieuwe naam van de schaapskudde bekend.

Er was ’s middags volop gelegenheid om de schapen in de schaapskooi te bekijken. Wel op wat afstand, omdat veel schapen drachtig zijn en met rust gelaten moeten worden. Over vier weken worden de eerste lammeren verwacht.

'We hebben het voor de bezoekers gezellig gemaakt met vuurkorven, knakworstjes, koffie en chocolademelk en voor de kinderen marshmallows', vertelt voorzitter Jan van Unen.

Wethouder Marije Storteboom onthulde het digitale paneel, dat in een overdekt hokje is geplaatst. Daarop kunnen de toeristen iets lezen over de kudde, de herder en de activiteiten. Ook kunnen ze zien waar de kudde zich op dat moment bevindt op de hei, dankzij een zendertje in de belhamel.

'We zijn als gemeente op zoek naar een andere plek voor de schaapskooi, omdat die hier uit zijn jasje groeit', vertelt Storteboom. 'Er komen steeds meer schapen en dan wordt de kooi te klein. We willen de kooi ook liever niet zo dicht bij de bebouwing hebben, maar aan de rand van de hei plaatsen. We hopen daar volgend jaar meer duidelijkheid over te krijgen.'

Foto’s RTV Nunspeet