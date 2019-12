Auto gaat ervandoor na ernstig ongeluk in Doesburg

Een auto is vrijdagmiddag van de weg geraakt bij een ernstige aanrijding in Doesburg. Een andere auto is doorgereden, meldt de politie.

Het ongeluk vond even na 16.30 uur plaats op de N317 tussen de A348 en Doesburg. Een traumahelikopter is in het weiland naast de weg geland.

Een van de auto's is van achter aangereden. Een inzittende is ernstig gewond geraakt en met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Een ander is voor controle naar het ziekenhuis, meldt een correspondent.

Burgernetmelding verspreid

De politie is nu op zoek naar de auto die is doorgereden. Het gaat daarbij om een zwarte stationwagen met schade aan de voorkant. De auto is richting Doesburg gereden. Er is onder meer een Burgernetmelding verspreid om de doorrijder te vinden.