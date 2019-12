Brandweer: grote zorgen om verlies wagens Veluwe en Achterhoek

Als de plannen doorgaan, raken twaalf brandweerposten hun tweede tankautospuit kwijt. Volgens de VNOG worden deze voertuigen, met een aanschafwaarde van een half miljoen euro per stuk, gemiddeld maar vijf keer per jaar ingezet.

Zorgen in Elburg

Een groot deel van die korpsen maakt zich zorgen over de plannen. Zo ook de brandweer van Elburg. Daar staan deze kerstvakantie om 9.00 uur 's ochtends twintig brandweervrijwilligers klaar om een keer extra te oefenen. De oefening is er één waarop commandant Arjan Bruijnes regelmatig traint: brand in de Elburgse vesting. 'De binnenstad is honderden jaren oud en er was de afgelopen jaren ieder jaar wel een keer brand. Als de plannen doorgaan, hebben we straks niet twee, maar nog maar één tankautospuit om zo'n brand te bestrijden', zegt Bruijnes.

De wegbezuinigde voertuigen worden deels vervangen door een andere type voertuig. Dat geldt ook voor de post Elburg, waar een speciaal voertuig voor bosbrandbestrijding komt te staan. Dat voertuig is aangepast voor moeilijk begaanbaar terrein, zoals heide. De wagen is niet geschikt voor branden in de binnenstad.

Oefenen in Elburg. Foto: Omroep Gelderland

'Brand binnenstad snel onbeheersbaar'

De VNOG wil dat er in Oldebroek of Nunspeet wél altijd een geschikt voertuig klaar staat. Dat is volgens Bruijnes te weinig: 'Branden in die oude panden met veel hout ontwikkelen zich enorm snel, het kan snel onbeheersbaar worden. We moeten snel ter plaatse zijn met meerdere voertuigen, maar ook met lokale kennis.' Volgens Bruijnes kennen zijn mannen en vrouwen de stad omdat ze er wonen én er regelmatig oefenen. En dat is heel belangrijk om in korte tijd de brand goed te kunnen bestrijden.

Arjan Bruijnes. Foto: Omroep Gelderland

Ook zorgen bij andere gemeenten

Elburg is niet de enige brandweerpost waar mogelijk materieel verdwijnt. De regio telt in totaal 56 brandweerposten. Daarvan hebben er achttien nu twee grote blusvoertuigen én het aantal vrijwilligers dat daarvoor nodig is. Twaalf van die korpsen moeten hun tweede grote voertuig inleveren. Zo ook in Putten, waar de gemeenteraad de burgemeester oproept tegen de VNOG-plannen te stemmen. Of hij dat gaat doen, is nog niet duidelijk.

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten doet dat wel. Hij maakt zich zorgen om de tweede tankspuitauto in Dinxperlo en Aalten. Hij riep onlangs zijn collega's in de Achterhoek op om zich ook uit te spreken, aangezien daar acht van de in totaal 26 tankspuitauto's dreigen te verdwijnen. Andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Doetinchem, maken zich vooral zorgen over het beheersen van de kosten van de VNOG.

Besluit in januari

Op 15 januari komt het bestuur van VNOG - bestaande uit alle burgemeesters in de regio - bij elkaar om de plannen te bespreken.

