Vuurwerkverkoop van start: extra drukte in Apeldoorn?

Vuurwerkliefhebbers kijken er al weken naar uit. De dag waarop ze vuurwerk in huis mogen halen. Zaterdag start overal de vuurwerkverkoop, dus ook in Apeldoorn. Als het aan de gemeente ligt, komt er volgend jaar een algeheel verbod op vuurwerk. Grote vraag is of het aanstaande verbod nu leidt tot een toestroom van mensen die nog net even hun slag willen slaan.

Hans Buitenhuis van Robin Hood Vuurwerk in Apeldoorn denkt van niet. 'Wij denken dat niet, bovendien vangen wij signalen op dat zo'n verbod er volgend jaar niet eens komt'. Zijn zoon heeft het familiebedrijf inmiddels overgenomen en zijn zaak was vrijdag nog het toneel voor de presentatie van een speciale poster. 'Dat ging over de vuurwerkblije zone. Die kun je online aanvragen bij De Vuurwerkfederatie en in Apeldoorn is dat meer dan 400 keer aangevraagd', legt hij uit.

Die vuurwerkblije zone is de tegenhanger van een vuurwerkvrije zone en vormt juist een pleidooi voor consumentenvuurwerk. 'Als er iets gebeurt met vuurwerk, dan wordt er vaak gewezen naar consumentenvuurwerk, maar dat is het probleem niet. Het probleem is het vuurwerk dat we illegaal uit het buitenland halen', vult vader Hans aan.

Jaarlijkse drukte richting Duitsland

Ook in Duitsland start de vuurwerkverkoop zaterdag en dat trekt ook vanuit Nederland jaarlijks weer veel klanten. Het vuurwerk is er niet zwaarder, maar wel goedkoper en dat leidt ieder jaar tot flinke files in de grensstreek. Zoals bij Groesbeek waar net over de grens in Wyler al twee grote vuurwerkhallen te vinden zijn. 'Het wordt vast weer gekkenhuis', zegt een medewerker van de Vuurwerkstunthal, die net een paar meter over de Duitse grens heel wat Nederlandse vuurwerkliefhebbers verwacht.