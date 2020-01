Hand- en korfballers Vaassen richten zich op strandsporten

Het net van de handbalgoal hangt nog maar deels aan de palen. 'Dit is wel een beetje illustrerend voor ons veld', vertelt bestuurslid Irma Hagen van CVO terwijl ze het touw in haar handen neemt. 'Kijk, verder zitten er behoorlijke scheuren in het asfalt van ons handbalveld. We hebben het al eens geprobeerd te repareren, maar het is echt op.'

Bekijk de video (tekst gaat verder onder de video).

Al sinds 2015 zijn CVO en Regio'72 bezig om samen een verbouwing te plannen. Nu de gemeente Epe geld heeft vrijgemaakt om een deel te bekostigen, kunnen beide clubs eindelijk aan de slag.

'Dit voelt ook ontzettend als een beloning op het harde werk dat we sindsdien hebben verricht', vertelt Regio'72-voorzitter Tim Kamphuis trots. 'Je hebt altijd de hoop dat het goed komt. Het geeft een goed gevoel als dat ook daadwerkelijk zo is.'

Afgekeurd

De verbouwing had voor de korfballers geen moment later moeten beginnen. 'Onze velden zijn al door de korfbalbond afgekeurd. Gelukkig hebben we voor dit jaar dispensatie gekregen', legt Kamphuis uit.

'Het doel van zowel CVO als Regio'72 is om meer mensen aan het sporten te brengen. We zijn fors aan het inzetten op ledenwerving. Ik ben ervan overtuigd dat een goed sportcomplex daar ook aan meewerkt.'

Beach

Het is de bedoeling om twee kunststofvelden op het terrein van Regio '72 te realiseren, waarvan één veld zowel als handbal- en korfbalveld te gebruiken is. Daarnaast is het de bedoeling om drie beachvelden te realiseren op het huidige terrein van CVO . 'Er komt eigenlijk een grote zandbak waar je verschillende formaten velden op kan uitzetten. Verschillende sporten hebben natuurlijk verschillende afmetingen voor het veld', legt Hagen uit.

'Vooral beachsporten zijn populair. Het is goed dat we nu de mogelijkheid hebben om dat aan te leggen en te promoten', aldus Kamphuis. 'We zijn in de omgeving straks het enige sportcomplex met beachvelden', vertelt Hagen. 'We nodigen alle clubs uit de omgeving daarom uit om bij ons te komen beachsporten. Ongeacht wat voor sport dan ook.'