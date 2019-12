West Betuwe zoekt naarstig naar nieuwe huurder kasteel Neerijnen

'Als mensen hier de ophaalbrug over komen, het bordes op komen lopen, de prachtige hal in komen en de mooie zaal binnen gaan, dan heeft dat echt iets heel speciaals', zegt Harry de Bont.

Als communicatieadviseur voor de gemeente Neerijnen was hij sinds 2001 werkzaam in kasteel Neerijnen. Daarnaast betreedt hij het kasteel nog regelmatig als trouwambtenaar. 'Dat hoor je ook van iedereen terug: ze vinden het prachtig.'

'Het is een uniek object in deze omgeving', vindt ook wethouder van fusiegemeente West Betuwe Ed Goossens. 'Een van de pareltjes die de West Betuwe rijk is.' De mogelijkheden voor het pand zijn volgens hem zeer divers, al moet voor bijvoorbeeld een horecagelegenheid wel het bestemmingsplan aangepast worden.

Prijskaartje

Het bijbehorende prijskaartje valt volgens de wethouder mee, al doet hij hier geen concrete uitspraken over. Goossens: 'Dat is ook een beetje afhankelijk van wat men wil gaan doen hier. Het is betaalbaar. Voor een kasteel zoals dit valt de huurprijs alleszins mee. Dan moet je denken aan tienduizenden euro's per jaar, zonder gas en elektra natuurlijk.'

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder):

De gemeente Neerijnen is geen eigenaar van het kasteel meer, maar heeft wel een huurcontract tot en met 2024. De gemeente kocht het kasteel in 1974, een paar jaar na het overlijden van de laatste bewoner barones Julie Elise van Pallandt.

In 2014 besloot de gemeenteraad het kasteel te verkopen aan de stichting het Geldersch Landschap voor 1,2 miljoen euro. Neerijnen mocht het een tijd voor niks gebruiken om het vanaf 2018 weer te huren. Aanvankelijk voor 40.000 euro per jaar, oplopend tot 50.000 euro in 2024.

Hoewel er door de nieuwe gemeente West Betuwe geen gebruik van gemaakt wordt, drukt de last van het kasteel wel op de begroting. Vandaar dat de gemeente nu zelf actief opzoek gaat naar een nieuwe huurder.

Maar dat moet niet te lang duren, stelt Goossens. 'Er zit wel een tijd aan vast', zegt hij. 'We gaan niet heel lang doen over de verhuur van dit pand. Als het binnen die tijd niet lukt, gaan we op een andere manier in onderhandeling met Geldersch Landschap.'

Openbaar gebied

Een belangrijk uitgangspunt is het behouden van het kasteel voor de inwoners, stelt de wethouder. 'Het blijft gewoon openbaar gebied en aan het kasteel verandert sowieso niets. In dat opzicht hoeft de bevolking zich geen zorgen te maken. Sterker nog: hoe eerder we een huurder vinden hoe beter, want dan komt er ook weer leven in de brouwerij.'

Of de Bont er in de toekomst nog huwelijken zal sluiten, is nog de vraag. 'Vooralsnog is het zo dat per 1 januari geen huwelijken meer plaatsvinden in het kasteel', vertelt hij. 'Tenzij een nieuwe bewoner dat ook heel aardig vindt en daar de mogelijkheden voor ziet en aanbiedt.'

Luister hier naar de radioreportage: