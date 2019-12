Fatale explosies en ontploffende fluitketels: een terugblik op de traditie van het carbidschieten

Vroeger vulden kwajongens op elke straathoek blikken en verfflessen met carbid. Tegenwoordig gaat het vrijwel altijd georganiseerd en op een veilige locatie. 'We hadden toen eigenlijk geen geld om vuurwerk te kopen', herinnert Hans Keuper zich nog. 'Je moest dan zelf wat bedenken. Dan kreeg je de meest idiote oplossingen.' En zo is het carbidschieten ontstaan.

Bier drinken en ballen schieten

'Mijn kameraad, Gradie Veld uit Dinxperlo, had zelfs een fluitketel van zijn moeder van het fornuis gehaald, daar carbid in gedaan, dop erop en fluiten dat ding', vertelt de zanger. 'Nu is het gewoon: bam, bam, bam.'

Na de ontploffingen gaan de carbidschieters van de ene naar de andere Achterhoekse traditie: bier drinken. 'En ondertussen worden die bussen weer volgeladen. Dat is ook wel leuk, maar vroeger werd er iets meer geïmproviseerd.'

Fatale explosie

Eerder gebruikte men deksels in plaats van ballen. Dat ging niet altijd even goed, weet Keuper. 'Een jaar of vijftien geleden is er nog iemand omgekomen in Zeddam, met het knappen (carbidschieten, red.). Dat was echt heel triest. Die ging even kijken waarom de bus het niet deed. Toen vloog de deksel er na een enorme explosie van af. Die kerel is echt heel slecht aan zijn einde gekomen.'

