Gelders voetbal zorgde dit decennium voor een waar trainerskerkhof

Dit decennium was Gelderland een waar trainerskerkhof. Inclusief interim-periodes waren er in totaal 32 trainers werkzaam voor de Gelderse clubs.

NEC: 13 trainers

NEC spant de kroon met dertien keer een andere trainer (of trainerscombinatie) in tien jaar. De club had in 2010 Wiljan Vloet als trainer, maar zijn contract werd in 2011 niet verlengd. Alex Pastoor werd de volgende, maar na ruim twee jaar werd hij ontslagen. Ron de Groot en Wilfried Brookhuis namen het even over en toen kwam Anton Janssen, maar na de degradatie in 2014 werd hij ontslagen. Met Ruud Brood werd NEC in 2015 kampioen van de eerste divisie, maar die koos voor PSV. Ernest Faber kende daarna een succesvol seizoen, maar ging weg vanwege een conflict met de toenmalige directeur Bart van Ingen.

De Duitser Peter Hyballa (foto) kwam en startte veelbelovend, maar na een reeks van twaalf nederlagen in dertien wedstrijden was het voorbij. Ron de Groot maakte het seizoen af, maar kon degradatie niet voorkomen. In de eerste divisie begon NEC met Adrie Bogers, maar die werd in de winterstop vervangen door Pepijn Lijnders. Dat was geen succes en na het seizoen nam NEC alweer afscheid van hem. Jack de Gier kwam, maar ook die werd ontslagen. Het trio Ron de Groot-Adrie Bogers-Rogier Meijer maakte het seizoen af en nu is er weer een trainerstrio verantwoordelijk: Adrie Bogers-François Gesthuizen-Rogier Meijer.

Vitesse: 11 trainers

Vitesse ging 2010 in met de inmiddels overleden Theo Bos als hoofdtrainer. Na zijn ontslag nam Hans van Arum het even over en vervolgens kwam Albert Ferrer. Die werd na het seizoen ontslagen en vervangen door John van den Brom, die ondanks het behalen van Europees voetbal moest wijken. Fred Rutten werd de nieuwe trainer, maar na een jaar hield hij het voor gezien. Peter Bosz werd zijn opvolger en die hield het twee-en-een-half jaar vol alvorens naar Israël te vertrekken.

Daarna nam Rob Maas het over, maar na een mislukt seizoen moest hij wijken voor Henk Fraser (foto). Die won in 2017 met Vitesse de beker, maar kreeg een jaar later toch zijn congé. Edward Sturing maakte het seizoen af en haalde Europees voetbal met Vitesse. Vervolgens kwam Leonid Slutskiy, maar na vijf nederlagen gaf de Rus er zelf de brui aan. Joseph Oosting.

De Graafschap: 8 trainers

Darije Kalezic leidde De Graafschap in 2010 naar de titel in de eerste divisie. Het seizoen daarna hield hij de club als enige trainer dit decennium in de eredivisie, maar toch werd zijn contract niet verlengd. Andries Ulderink kwam, maar moest onder het seizoen plaatsmaken voor Richard Roelofsen, die degradeerde met De Graafschap. Pieter Huistra werd zijn opvolger, maar vlak voor de kerst van 2013 was dat ook einde verhaal. Jan Vreman nam het over en onder zijn leiding promoveerde De Graafschap in 2015 naar de eredivisie.

De degradatie in 2016 werd hem niet aangerekend, maar toen De Graafschap onderin de eerste divisie belandde, werd hij toch op non-actief gesteld. Jan Oosterhuis was even interim-trainer en toen kwam Henk de Jong, die in 2018 promoveerde en een jaar weer degradeerde. Hij verlengde om privé-redenen zijn contract niet en Mike Snoei is daarom de laatste trainer van De Graafschap in dit decennium.