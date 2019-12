Jammer! Dito is weer terug in het asiel, maar verlangt nog steeds naar een thuis

Het was zo'n mooi verhaal, maar voor hond Dito was het helaas te mooi om waar te zijn. Na twee dagen in zijn 'nieuwe' mand is de American staffordshireterriër weer terug in Dierenopvangtehuis Bommelerwaard. Daar hoopt de bijna 9-jarige viervoeter nog steeds dat zijn ideale baasje zich snel meldt.

Tot verbazing en verdriet van Hetti Bouman van de dierenopvang gaf het gezin dat Dito sinds zondag in huis had aan dat het geen succes was. De wat schuchtere hond had in huis geplast en iets stukgemaakt. 'Ik heb nog gevraagd of Dito iets langer de tijd kon krijgen om te wennen, maar dat kon niet. En dus zit hij nu weer in ons asiel, en daar is hij helemaal niet blij.' Dito woont het grootste deel van zijn leven al in het asiel.

Ervaren baasje nodig

De zwarte trouwe viervoeter heeft een onzeker karakter en heeft daardoor behoefte aan een ervaren en doortastende baas, die daarmee raad weet. Hetti: 'Ook goed uitlaten hoort daarbij. Ik heb Dito zelf ook een paar dagen in huis gehad en dat ging probleemloos. Hij is een lieverd op leeftijd.'

Eigen mand

Om tot rust te komen, brengt Dito de komende dagen nog door in het asiel in Bruchem, ook omdat hij bang is voor vuurwerk. De medewerkers van het asiel hopen dat hij in het nieuwe jaar alsnog zijn eigen mand vindt, en dan écht. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Dierenopvangtehuis Bommelerwaard op telefoonnummer 0418 - 643 129.