Holocaustmonument ook te zien in Bronckhorst

Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Om deze gelegenheid te herdenken, ontwierp Daan Roosegaarde een lichtmonument bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen. De stenen staan symbool voor de 104.000 Joden, Roma en Sinti die in Nederland voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd en vermoord. Bronckhorst geeft aan mee te doen omdat ook in die gemeente slachtoffers zijn opgepakt en weggevoerd.



Alle stenen zullen op 16 januari eerst één groot monument vormen in Rotterdam. Daarna worden de stenen verspreid onder de deelnemende gemeenten. Het is nog onduidelijk waar het deel wordt geplaatst in Bronckhorst. Het kunstwerk wordt mogelijk binnen de gemeente verplaatst. In januari is het ook in Oude IJsselstreek te zien.