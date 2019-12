In weinig provincies is zoveel weerstand tegen vuurwerk als in Gelderland

Met de jaarwisseling in aantocht is er geen ontkomen aan: vuurwerk. De laatste jaren is het aantal vuurwerkvrije zones toegenomen en is de weerzin tegen vuurwerk groter geworden. In Gelderland is bijna tweederde van de inwoners vóór een verbod op consumentenvuurwerk. Dat blijkt uit enquête-onderzoek van Kieskompas in opdracht van LocalFocus.

Meer dan zevenduizend Nederlanders gaven via de enquête hun mening over een verbod voor consumenten op de aankoop en het afsteken van vuurwerk.

In Gelderland gaf 63,1 procent van de inwoners voor een totaalverbod te zijn. Ruim een kwart van de ondervraagden (26,7 procent) was het daar gedeeltelijk of helemaal niet mee eens. Eén op de tien inwoners liet weten neutraal in de discussie te staan.

Gelderland hoort bij de vier provincies waarin de meeste weerstand bestaat tegen vuurwerk. Alleen in Limburg (66,9 procent), Noord-Holland (65,3 procent) en Utrecht (64,7 procent) is een nog groter deel van de bevolking tegen de verkoop van vuurwerk aan consumenten. In Overijssel (46,1 procent) en Flevoland (48,9) is juist minder dan de helft van de ondervraagden voor zo'n verbod.

In onderstaande figuur is te zien hoe landelijk gedacht wordt over een vuurwerkverbod (de tekst gaat daaronder verder):

Vuurwerk afsteken is niet zonder risico. Vorige jaarwisseling kwamen volgens VeiligheidNL bijna vierhonderd mensen op de spoedeisende hulp terecht en nog zo'n 800 bij de huisartsenpost. Zeventig procent van de ongevallen werd volgens de organisatie veroorzaakt door legaal vuurwerk. Het ging hierbij vooral om oogletsel en brandwonden.

De officiële verkoopdagen voor vuurwerk zijn dit jaar op zaterdag 28 december, maandag 30 december en dinsdag 31 december. Vuurwerk afsteken is alleen op Oudjaarsdag toegestaan vanaf 18.00 uur. Na 02.00 uur in de Nieuwjaarsnacht mag geen vuurwerk meer worden afgestoken.