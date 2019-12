Goedkoop tanken? Op naar déze Gelderse pompen

Een tank volgooien zorgt niet zelden voor een lege portemonnee. Speuren naar de laagste prijzen aan de pomp loont dus de moeite, en dat is precies wat de organisatoren van de Slim Tanken Award 2019 deden. Hun conclusie: op naar Groenlo en Ruurlo, want dáár staan de voordeligste tankstations. Van heel Nederland, zelfs.

Het gaat om de Tango in Groenlo en, even verderop, de Total in Ruurlo. Daar gooi je voor een gemiddelde literprijs van 1,551 euro je tank helemaal vol met benzine. Op een volle tank van vijftig liter scheelt dat vijf euro. De literprijs ligt tien cent lager dan de gemiddelde pompprijs in ons land, zegt MultiTankcard, dat de Slim Tanken Award 2019 uitreikte aan de twee Gelderse tankstations.

Bemand of onbemand

De Total in Ruurlo is bovendien het enige bemande tankstation in de top tien van goedkoopste pompen in Nederland. Gemiddeld is een onbemand station zes eurocent goedkoper dan een pomp met personeel achter de kassa.

Stijgende prijzen

De initiatiefnemers van de Slim Tanken Award keken ook naar de prijsstijging van benzine in 2019. De gemiddelde prijs van het ontvlambare goedje steeg van 1,61 naar 1,65 euro, een stijging van 1,8 procent ten opzichte van 2018.

Zijn Groenlo en Ruurlo trouwens te ver voor een voordelige tankbeurt? Dan zijn de Tango in Borculo en de Makro in Duiven misschien nog opties. Ook die pompstations staan namelijk in de top tien van goedkoopste in Nederland.