Dorpsbewoners verlaten kerstdiner om losgebroken paarden te zoeken

'Dat is eens een keer wat anders dan een kerstdiner', grapte de manegehouder toen de paarden weer terecht waren. 'Mikmak heeft Herveld op zijn kop gezet.' Het andere paard bleek op de Betuweroute bij Valburg te staan.

'Wat een gebeurtenis'

Toen de viervoeters halverwege de middag uitbraken en er een op het spoor bleek te staan, belde de man direct 112. Samen met ProRail zocht de politie daarop de omgeving van het spoor af.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: @ArnhemOc

Twaalf kilometer verderop - ter hoogte van Oosterhout - was het dier vast komen te zitten en kreeg de eigenaresse het eindelijk te pakken. Het besef wat er is gebeurd, moet nog doordringen. 'Dat komt nu pas, wat een gebeurtenis', reageerde ze opgelucht.

Hoe heeft het kunnen gebeuren?

De vraag is hoe een van de paarden op het spoor kon belanden, want de Betuwelijn loop je niet zomaar op.

Volgens de manegehouder braken de paarden los toen de eigenaresse bezig was de dieren na een ritje met een koets te verzorgen. Een van de viervoeters sprong over een sloot en liep via een schuine helling het spoor op. De eigenaresse: 'Het was pure pech, niemand had dit kunnen voorkomen.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Goederentreinen op de omheinde Betuweroute. Foto: Omroep Gelderland

Toen de twee paarden weer veilig in hun trailer stonden, gingen de te hulp geschoten dorpsbewoners vrijwel direct weer naar hun auto. Op de bedankjes van de eigenaresse reageerde een van hen: 'Natuurlijk helpen we zoeken, fijn dat het goed is afgelopen.'

Zo snel als ze kwamen helpen zoeken, waren ze ook weer verdwenen. Hoogstwaarschijnlijk weer terug naar het kerstdiner.

Zie ook: Ontsnapt paard loopt spoor Betuweroute op bij Valburg