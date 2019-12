Laatste avondmaal De Leest in Vaassen: 'Stoppen op het hoogtepunt'

Deze donderdag wordt voor de allerlaatste keer gekookt in De Leest en dan is het na 17,5 jaar definitief gedaan met het restaurant. Het enorme aantal uren dat er in het toprestaurant moest worden gestoken en de voortdurende druk van het moeten leveren van een topprestatie bracht de twee er uiteindelijk toe om te stoppen.

'De wekker ging iedere ochtend om half zeven. En dan begint het met inkopen doen', legt chefkok Boerma uit. 'Daarna aan het werk in het restaurant en als geluk had was je 's avonds om 23.30 uur thuis. Maar het was ook heel vaak 01.00 uur. Dan nog even een kopje thee en een douche en dan zag ik regelmatig nog 02.15 op de wekker staan.' Boerma noemt het restaurant een 'positieve gevangenis,' van dagelijks presteren die hij zelf creëerde en waar hij nu uitstapt.

'Wat ook meespeelt is dat we een jonge zoon hebben die aandacht nodig heeft', vult Kim Veldman aan. Als gastvrouw en sommelier maakte ook zij altijd lange dagen in het restaurant.'

Dromen van drie sterren

Als jonge jongen droomde Boerma er van om een restaurant met drie Michelin-sterren te hebben, de absoluut hoogste waardering die een restaurant kan krijgen. Toen hij 26 was werkte hij al in een restaurant dat twee sterren had en toen de eigenaar dat verkocht begon hij voor zichzelf.

Na jarenlang hard werken kwam de ultieme derde Michelin ster er in 2014. Op dat moment en tot vandaag, samen met de Librije in Zwolle de enige twee restaurants in Nederland met drie sterren.

'Het is net als bij een sporter: je moet stoppen op je hoogtepunt', zegt Boerma. 'Dit is het juiste moment, ook omdat er nu nog de energie is om andere en nieuwe dingen te doen.' Hij gaat sowieso niet stilzitten. Boerma heeft nog twee andere restaurants die ook allebei al weer een ster hebben.

Emotioneel van het eten

Sommige gasten zullen echter ontroostbaar blijven. Veldman: 'We hebben gasten die zo onder de indruk zijn van de gerechten, dat ze er echt emotioneel van kunnen worden.'

En dat veel mensen onder de indruk zijn en het restaurant gaan missen, blijkt wel uit het aantal reacties op hun sluiten: alleen al 28.000 mailtjes kwamen binnen als reactie op het nieuws dat het restaurant zal sluiten.

Pizza's bakken

Het zal beiden nog niet mee vallen te stoppen met de Leest en er helemaal los van te komen, bevestigt Veldman ook. Maar: er staan genoeg leuke dingen tegenover. Zo gaan zij onder meer een pizzeria in Amsterdam beginnen. Iets heel anders en uiteraard niet op het niveau van de gemiddelde pizzeria. Ze hopen op korte termijn vijf restaurants te openen.

Boerma die vijf talen spreekt: 'En we gaan veel reizen, heel veel reizen.' Maar dat wordt dan toch ook weer werkgerelateerd, want echt stoppen zal Boerma - als bevlogen chef - waarschijnlijk nooit helemaal doen. Morgenochtend zit ie in het vliegtuig naar Tokio, om daar een oudejaarsavonddiner te koken.