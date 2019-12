NEC flink aan de sukkel in 2019

Voor NEC is 2019 een jaar om heel snel te vergeten. Op wat kleine oplevingen na was de Nijmeegse club dit jaar vooral flink aan de sukkel.

Vol goede moed gaat NEC in januari op trainingskamp in Zuid-Spanje. Met Michael Lindeman is er een performance manager aan de staf toegevoegd, die zelfs de urine van de spelers controleert. Tijdens het trainingskamp met Ferdy Druijf zich als nieuwe spits.

Hij maakt direct indruk, maar kan niet voorkomen dat NEC de eerste competitiewedstrijd met 3-2 verliest in Eindhoven. De club zakt terug naar de vijftiende plaats. De volgende rel ontstaat als Anass Achahbar en Brahim Darri uit de selectie worden gezet. Darri vertrekt even later naar FC Den Bosch, Achahbar maakt het seizoen af bij Jong NEC. NEC komt vervolgens niet verder dan gelijke spelen tegen Telstar en TOP Oss. Een volgend drama is de kruisbandblessure van doelman Norbert Alblas. Mattijs Branderhorst wordt binnengehaald als zijn vervanger en op de valreep wordt Jordy Bruijn gehuuurd van Heerenveen.

Na zes wedstrijden zonder zege opent NEC februari met een overwinning op Jong Utrecht. Druijf bewijst zijn waarde met drie doelpunten. Na gelijke spelen tegen Cambuur en Go Ahead wordt Almere City met 5-0 verslagen. Randy Wolters maakt zijn eerste minuten na een knieblessure en is ook als gangmaker in de selectie belangrijk.

In maart start NEC met een 2-2 gelijkspel in Dordrecht, maar daarna volgen thuiszeges op Roda JC (1-0) en FC Den Bosch (5-0). Rens van Eijden moet worden geopereerd aan zijn lies en zal een half jaar buitenspel staan. De klad komt erin met een nederlaag uit tegen Sparta (1-0). Thuis tegen Jong Ajax wordt het 1-2 en krijgt Joey van den Berg een rode kaart.

Na een pijnlijke 4-0 nederlaag begin april uit tegen Jong AZ valt het doek voor trainer Jack de Gier. Hij krijgt laat in de nacht te horen dat hij eruit ligt. Ook assistent Patrick Pothuizen moet weg. foto: Broer van den Boom

Ron de Groot wordt overgehaald om het seizoen af te maken samen met Adrie Bogers en Rogier Meijer. Met het nodige geluk wint NEC onder dit trio de eerste vier wedstrijden en als kampioen FC Twente in De Goffert met 4-0 wordt verslagen, is plaatsing voor de play-offs een feit. foto: Broer van den Boom

NEC eindigt in mei op de negende plaats, de laagste positie sinds de jaren '80. Ferdi Druijf is wel topscorer van de eerste divisie geworden. De play-offs beginnen prima met een 2-0 zege thuis op RKC. Maar in Waalwijk heeft NEC voor de zoveelste keer een off-day en wordt het 3-0. Het seizoen is definitief mislukt. foto: Broer van den Boom

NEC neemt afscheid van veel spelers, waaronder de huurlingen Druijf en Bruijn. Guus Joppen en Marco van Duin moeten weg. Mattijs Branderhorst tekent een contract. Een nieuwe trainer is er nog niet.

In juni vallen er allerlei namen die in beeld zouden zijn als trainer, maar uiteindelijk zoekt NEC het in eigen huis. Ron de Groot wil niet meer en dus komt er een trio dat op basis van gelijkwaardigheid moet gaan werken: Adrie Bogers, François Gesthuizen en Rogier Meijer. foto: Broer van den Boom

De oefencampagne wordt in juli gebruikt om te experimenteren met vijf verdedigers. Maar dat pakt verkeerd uit en het trainerstrio grijpt terug naar 4-3-3. De Belg Jellert Van Landschoot wordt gehuurd van Club Brugge en de contracten van Brahim Darri en Leroy Labylle worden ontbonden. NEC gokt vooral op eigen jeugd, Cas Odenthal en Anthony Musaba (foto) pakken hun kans. foto: Broer van den Boom

De start van de competitie in augustus wordt een afknapper. In De Goffert komt NEC voor tegen FC Eindhoven, maar na de 1-1 stort de ploeg ineen en uiteindelijk wordt het 1-2. Tegen Jong Ajax komt NEC in de extra tijd nog op 4-4 en uit tegen Roda JC wordt met 2-1 gewonnen. Ondertussen zijn Bas Kuipers en Tom van de Looi erbij gekomen, maar zet NEC ook enkele spelers uit de selectie: Mathias Bossaerts, Joey van den Berg en Mike Trésor Ndayishimiye. Thuis tegen Telstar speelt NEC prima en blinkt het talent Ole Romeny uit als spits. foto: Broer van den Boom

In september algemeen directeur Wilco van Schaik heel trots als NEC Etien Velikonja en Zian Flemming binnen haalt. Daarom mogen Sven Braken en Mike Trésor Ndayishimiye weg. Maar de resultaten vallen zwaar tegen. Den Bosch uit en De Graafschap thuis leveren nog een punt op, maar uit tegen hekkensluiter Dordrecht schiet NEC niet één keer op doel en wordt met 2-0 verloren.

Thuis tegen Go Ahead is het spektakel, maar weer geen overwinning: 3-3.

In oktober verliest NEC van NAC met 1-0 met een veertiende plaats op de ranglijst als gevolg. Daarna begint de nieuwe periode. Rens van Eijden keert terug in de basis en NEC wint de eerste drie wedstrijden en houdt bovendien de nul. De bekerwedstrijd uit tegen Excelsior wordt na verlenging met 4-2 verloren. De verbannen Bossaerts vertrekt definitief bij NEC.

NEC blijft in november vooral dankzij Branderhorst knap overeind uit tegen koploper Cambuur.

Na zeges op TOP Oss, Helmond Sport en Jong Utrecht is NEC koploper in de tweede periode. Bovendien is de club opgerukt naar de vierde plaats. Joey van den Berg heeft ondertussen zijn contract laten ontbinden. In Volendam kan NEC goede zaken doen voor de periodetitel, maar het gaat mis. De thuisclub wint met 3-1.

En na een 2-1 nederlaag uit tegen Excelsior in december is de periodetitel volledig uit beeld. NEC verliest vervolgens ook thuis van Almere City en zakt terug naar de tiende plaats. Ontzetting bij het trainerstrio (foto: Broer van den Boom)

De laatste wedstrijd van 2019 wordt dan wel gewonnen, met 4-1 uit tegen FC Eindhoven. Maar al met al is het toch een jaar om heel snel te vergeten voor de Nijmegenaren.