'Een wauw-gevoel': bewoners duurzame wijk Zutphen blij na uitspraak rechter

Dat was in 2004 toen De Teuge als een van de eerste duurzame wijken in Nederland werd aangelegd. Met een warmte/koudeopslag-installatie als belangrijke motor achter de verduurzaming. Alleen waren er vanaf het begin problemen.

Bewoners Marcel van den Breemen en Robert Pruim zetten al die tijd door: op jacht naar hun gelijk. 'Vechten tegen grote partijen is heel moeilijk. Hoe ga je dat doen?', zegt Pruim. 'Weten dat je gelijk heb en weg worden gezet als een amateur... Je moet maar luisteren naar de grote mensen. Dat hebben wij als bewoners heel erg ervaren', vult Van den Breemen aan.

In 2015 kwam de zaak al voor de rechter, toen bood Vitens bewoners een vergoeding aan om over te stappen op een cv-ketel. Een deel van de bewoners ging daar op in, maar een nog groter deel vocht verder. Zij wilden gelijk hebben. 'En dat hebben we nu, dat hier een wanprestatie is geleverd. Dat is het belangrijkste', zegt Van den Breemen. Maar een warmtepomp? Daar is Pruim klaar mee. 'Echt.. Zoek verder. Nu ik een cv-ketel heb kunnen de kinderen op de slaapkamer liggen en hebben ze het warm.'

Vitens laat weten dat ze kennis hebben genomen van de uitspraak, die gaan bestuderen en zich gaan beraden. De bewoners krijgen een schadevergoeding, een deskundige moet de hoogte daarvan gaan bepalen.