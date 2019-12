Kerst? Werken en peentjes zweten in de keuken

Maar voordat die kunnen aanschuiven is het eerst peentjes zweten in de Achterhoekse keuken. Bijvoorbeeld voor leerling-kok Lars Bosman. 'Ik ben piepers aan het snipperen voor gebakken aardappels', vertelt hij. Voor de leerling is dat keihard werken. '180 kilo is er al doorgegaan, denk ik.'

Tekst gaat verder onder video:

Twee dagen vol

Dat is wel nodig met die hoeveelheid reserveringen voor de kerstdis. 'Vandaag zitten we vol met 350 gasten, en dat is morgen ook nog een keer', zegt chefkok Stef Rouwhorst. Zoals elk jaar. Wat staat er allemaal op het menu? 'Dat weet ik niet uit mijn hoofd', zegt Lars Bosman. Stef Rouwhorst: 'Gevulde varkens-filé, kipschnitzel, hertenbiefstuk, spareribs, dorade-filé, garnalen, een salade-bar, verse aardappelen, warme groenten, een amuse vooraf, twee soorten soep, en heel uitgebreid dessert-buffet met allerlei lekkere kleine zoetigheden.'

'Het is wel even een gekkenhuis ja,'

Lars laat de eetzaal zien, met plek voor al de gasten. 'Het is wel even een gekkenhuis ja,' Maar daar doet Lars het juist voor. 'Ik vind het leuk om andere mensen blij te maken en een gezellige sfeer te bezorgen. Waar kan dat beter dan in een keuken waar lekker eten wordt bereid?'

Wat is het meest populair bij de Achterhoeker? 'Een grote schnitzel'. Geen Franse liflafjes? 'Daar moet je hier niet mee aan komen zetten. Gewoon een grote schnitzel, gebakken aardappels met champignons, ui en spek. Dat is hier het beste hier.'