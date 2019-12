Tornado en hitterecord... Het weerjaar 2019 was bijzonder

De temperaturen liep op tot boven de 40 graden en een tornado hield flink huis in Gelderland. 2019 was ook nog eens extreem droog én nat. 'Het weerjaar 2019 was in meerdere opzichten bijzonder', blikt weervrouw Grieta Spannenburg terug.

Onder meer in de Achterhoek en de Veluwe liep het neerslagtekort voor het tweede jaar op rij hoog op. Aan het eind van de zomer bedroeg het neerslagtekort in de Achterhoek ruim 300 mm, meldt WeerOnline. Het weerjaar 2019 begon droog, maar eindigde kletsnat. Toch heeft al die neerslag van de laatste maanden de problemen door de droogte nog lang niet overal opgelost. Weervrouw Grieta Spannenburg van Meteo Group bezoekt met BuitenGewoon Radio-verslaggever Laurens Tijink de Terletse Heide. Ook hier zijn de sporen van de droogte nog zichtbaar...

Een vennetje op de Terletse Heide. (Foto: Laurens Tijink)

Tornado richt ravage aan

Op dinsdag 4 juni 2019 richtte een tornado een ravage aan in Gelderland. 'Het is een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen', blikt weervrouw Grieta Spannenburg terug. De tornado legde een afstand af van ongeveer 33 kilometer. De ravage was het grootst in Rheden. Hier trok de tornado over een woonwijk. Door de harde wind werden tussen Nijmegen en Zutphen tientallen bomen uit de grond getrokken, daken werden van woningen geblazen en meerdere auto's raakten total loss. De kracht van de natuur is indrukwekkend...

De tornado richtte vooral in Rheden veel schade aan.

Warnsveld verliest hitterecord

In 2019 raakte Warnsveld het 75 jaar oude hitterecord kwijt. Op 23 augustus 1944 steeg het kwik in de Achterhoekse plaats naar 38,6 graden Celsius. Op 24 juli van dit jaar werd in het Brabantse Gilze-Rijen maar liefst 40,7 graden gemeten. Even leek het erop dat het hitterecord toch nog in Gelderse handen zou blijven. In Deelen werd een temperatuur gemeten van 42,9 graden. Die meting werd later ongeldig verklaard. Ook voor meteorologen blijft het gissen waar de Deelense uitschieter vandaan komt...

