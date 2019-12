Een kerst-uitje tegen de eenzaamheid: 'Je moet deze dagen een beetje overleven'

Ze hebben er al een maand naar uitgekeken. Maar vandaag, Eerste Kerstdag, is het zover. Uit alle delen van de provincie, sommigen alleen, sommigen met een begeleider. Zoals Ivonne uit de Achterhoek. Zij verloor dit najaar haar man na een heftig ziekbed. Voor het eerst alleen met de kerstdagen: dat valt niet mee.

Gelukkig hoorde haar broer onze oproep. Ze was enorm verrast toen ze van hem het aanbod kreeg om mee te gaan met het Omroep Gelderland kerst-uitje. Het doet haar goed om er even uit te zijn: 'De laatste drie jaar was heel intensief. Mijn zieke man man durfde op het laatst ook niet meer alleen te blijven waardoor je sociale contacten dan ook veel minder worden. Je moet toch een beetje overleven met deze dagen. Je hebt geen keuze hé, je moet toch verder leven.' Dankzij de gastvrijheid van de dierentuin heeft ze vandaag een zinvolle kerstdag..

'Ik ben 70, zoiets bouw je niet meer op'

Na een kopje koffie met voorstelrondje loopt het groepje door de dierentuin. Af en toe vertelt een deelnemer zijn of haar verhaal. Ook voor Josje is het uitje een uitkomst: 'Anders had ik jankend op de bank gezeten de hele dag. Het is pijnlijk. Ik heb een gezin gehad en dat is allemaal aan duigen gevallen. Ik ben nu 70. Zoiets bouw je niet meer op. Je blijft het missen. Dat gevoel gaat niet meer weg.' Josje is blij dat ze mee is. 'Het is echt een hele andere dag dan anders. En de mensen zijn zo aardig.'

Als het donker wordt en de dierentuin bijna gaat sluiten, nemen we nog een ijsje als afscheid. Het vier uur door de dierentuin dwalen is niet in de koude kleren gaan zitten. Ietwat vermoeid wordt de dag doorgenomen. 'Zoveel loop ik anders nooit, maar straks puf ik wel even uit op de bank, zegt een van de deelnemers.'

'Dat kan eigenlijk iedereen wel'

Met dit in het hoofd gaat die tweede kerstdag ook wel lukken. Op het eind worden zelfs mailadressen uitgewisseld: zo gezellig hebben ze het gevonden. Voor deze mensen die alleen zijn is de Kerst toch wat gezelliger verlopen. Iemand aan de arm meenemen met de kerst hoeft niet moeilijk te zijn. Dat kan eigenlijk iedereen misschien wel, zo merken we vandaag.