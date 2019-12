Weer of geen weer: het kerstverhaal in Heerde gaat door

Onder paraplu's en de klep van de kofferbak van één van de auto's schuilen de organisatoren voor de stortregen. 'Heb jij dit weer besteld?', grappen ze naar elkaar. Maar weer of geen weer, het kerstverhaal moet vanavond doorgaan. 'Het is druilerig weer, maar gelukkig weerhoudt dat mensen niet om te komen. Het veld raakt gelukkig steeds voller', vertelt Simon Friso die de gastheer is van de avond.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Ondanks dat het voor hem niet de eerste keer is dat Friso aanwezig is, voelt hij zich evengoed opgelaten voor de avond. 'Ik ben wel een beetje gespannen natuurlijk', vertelt Friso. 'Het is wel een uitdaging om hier te staan en hier het woord te brengen.'

Burgemeester

Traditiegetrouw wordt een deel van het kerstverhaal voorgedragen door de burgemeester van Heerde. Dit jaar is het voor het eerst de beurt aan nieuwe burgemeester Koops. 'Ik moet iets voorlezen, dat lijkt mij niet zo moeilijk', grapt ze. 'Het is gelukkig in het Nederlands.'

'We hebben niet gerepeteerd. Maar de burgemeester lijkt mij iemand die dit wel kan, dus dat moet goed komen. Ik heb er al het vertrouwen in', aldus Friso.

Saamhorigheid

Het kerstverhaal brengt mensen ook hier bij de schaapskooi bijeen. Iets wat voor Koops erg belangrijk is. 'Het geeft saamhorigheid en er ontstaat cohesie hierdoor.'