Nog niets in huis voor kerst? Hier kun je boodschappen doen

Het aantal supermarkten dat op Eerste en Tweede kerstdag de deuren opent, neemt al jaren toe. Dit jaar is een kwart van de supers op 25 december open en een dag later kun je bij 80 procent van de filialen terecht.

Dit zijn de landelijke cijfers, gevoed door de vele supermarkten in de Randstad die met kerst zijn geopend. In onze provincie zijn een stuk minder supermarkten open.

26 december niet heilig

Vooral op Eerste Kerstdag blijven in veel Gelderse gemeenten de deuren dicht, zo blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl. Op Tweede Kerstdag is er in elke gemeente wel een supermarkt open behalve in Putten, Nunspeet, Oldebroek, Hattem en de Neder-Betuwe.

In Nijmegen blijven op Eerste Kerstdag alle winkels dicht, behalve het supermarktje op het station. Zo staat het nu eenmaal in de winkeltijdenwet. In Arnhem, Culemborg, Lingewaard en Tiel zijn de regels duidelijk minder streng. In de Gelderse hoofdstad zijn bijvoorbeeld 22 supermarkten woensdag open.

Kijk hier welke supermarkten in jouw buurt open zijn op Eerste en Tweede Kerstdag: