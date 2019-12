Boodschappen doen voor kerst? Je bent lang niet de enige

Zo vlak voor kerst gaat er veel vlees over de toonbank. Runderhaas, rollades, maar ook maïsburgertjes en burgers van zongedroogde tomaten zijn volgens slager Tony van Os uit Beuningen dit jaar populair.

Drie kwartier in de rij

Zijn klanten moeten dinsdag even geduld hebben voor ze hun boodschappen binnen hebben. 'Het was nog drukker dan dat ik verwacht had en ik was expres vroeg vertrokken. Het is heel erg druk, ik heb drie kwartier in de rij gestaan', zegt een klant.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Wie nog niets in huis heeft voor de kerstdagen hoeft niet te vrezen. De slager in Beuningen is met kerst gesloten, maar op Tweede Kerstdag zijn er wel supermarkten in het dorp open. 'Het is de mooiste tijd van het jaar om te werken', vindt supermarktmanager Yeliz Ates.

Toch zetten klanten daar vraagtekens bij. 'Ik vind het erg voor het personeel dat ze moeten werken', reageert iemand. 'Kerst is een familiefeest en dan horen de mensen thuis te zijn', zegt een ander.