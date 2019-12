Modeontwerper Sjaak Hullekes maakt duurzame kleding met een verhaal

Hullekes werkt bewust met oude materialen. Hij wil de consument een andere kant van mode laten zien. Door het succes van Duncan kreeg de Arnhemse modeontwerper de kans zijn boodschap uit te dragen aan een breder en groter publiek.

Al snel stroomden de aanvragen binnen, maar die kwamen vooral uit het buitenland. 'Nederlanders zijn erg gevoelig voor trends, terwijl buitenlanders liever uniek zijn in hun kledingstijl', legt hij uit.

Hul Le Kes

In 2018 lanceerde Hullekes een nieuw merk, Hul Le Kes. Tijdloze items van hergebruikte materialen, met een persoonlijk paspoort. Hierin staat bijvoorbeeld waar de kleding vandaan komt en wie het heeft gemaakt.

Elk item is uniek gecodeerd. ‘Wat ik met mijn kleding eigenlijk wil overdragen is dat we heel anders naar textiel moeten gaan kijken en kleding op een andere manier moeten gaan consumeren. Zo vraag ik aan de nieuwe eigenaar van de kleding om in het paspoort een verhaal te vertellen. Hij kan daarin bijvoorbeeld schrijven dat een gat in het kledingstuk is ontstaan door de sigaret van de buurman.’

'Koester het verval'

Met zijn kleding wil Hullekes een boodschap overbrengen. ‘Als je klaar bent met de kleding kun je het kledingstuk doorgeven aan een vriend of vriendin of naar mij terugsturen. De meeste mensen gooien een item weg als er een vlek of een scheurtje in is gekomen, maar eigenlijk begint daar het verhaal pas. Als je het dan restaureert is het echt jouw item. Het is dan jouw vlek, omarm dat, maak er wat moois van.’

Hullekes vindt dat er veel te makkelijk kleding wordt weggegooid. ‘Kleding zorgt voor zoveel afval. Het komt met bakken tegelijk binnen. Gooi geen kleding weg maar koester het verval.’

Helden van 2019

