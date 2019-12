Boeren en burgers voor Voedselbank: alleen maar blije mensen

In alle vroegte komen de vrijwilligers van de actie samen op het industrieterrein in Zutphen. Boeren met trekkers, auto's met koelwagens erachter en heel veel helpende handen om binnen een paar uur alle ingezamelde spullen op de juiste plek te krijgen. In de stromende regen is het even door bikkelen, maar om 13.00 uur staan alle etenswaren klaar om uitgedeeld te worden.

'Gewoon super!'

Mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket krijgen bij aankomst op de kerstmarkt een boodschappentas die zij vervolgens zelf kunnen vullen. De reacties op de actie zijn één en al lovend. Zowel van alle vrijwilligers als van de mensen die de kerstpakketten vrijdag komen ophalen. Sommigen komen zelfs ruimte tekort in de fietstassen of op de scootmobiel, maar de vrijwilligers schieten ook hier weer te hulp: de boodschappen worden gewoon even thuis gebracht.

'Ik vind het een geweldige actie', vertelt Ellen van Kampen. Ondanks dat de koelkast bij haar thuis nog niet helemaal leeg is, komt het kerstpakket voor haar als geroepen. 'Je wil toch graag wat extra doen met de kerst, de kinderen komen ook thuis.' De etenswaren zoals verse groente, fruit, aardappeltjes, chocola en slagroom komen de komende dagen goed van pas. 'Dat zijn allemaal dingen die je met een noodpakket niet hebt. Dat ze dit op touw hebben gezet: gewoon super!'

Henny Teering neemt haar petje af voor de organisatie. Ze was zelf jarenlang afhankelijk van de voedselbank en weet hoe het is om met kerst te vieren zonder iets extra's. 'Dat is heel moeilijk. En het hoeft echt niet uitgebreid te zijn, maar het is wel leuk als je iets extra's hebt.' Henny's buurvrouw twijfelde om te gaan, maar Henny haalde haar over. 'Ze blijft zich toch een beetje schamen dat ze dit nodig heeft, maar tegelijkertijd is ze zo blij dat het er allemaal is.' Samen besloten ze om toch te komen.

'Hulde!'

Jarno Meulenbeek is één van de initiatiefnemers van de spontane actie voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. Door problemen met het gebouw van de voedselbank konden zij afgelopen weekend alleen een noodpakket ophalen. De boeren en een grote groep burgers liet meteen van zich horen. Een karige kerst voor deze gezinnen? Daar wilden ze een stokje voor steken.

'Als je ziet hoe iedereen zich ingezet heeft en hoe alles gelopen is en hoe de organisatie uit zichzelf ontstaan is. Ik kan niet anders zeggen dan grote hulde die eraan mee gewerkt heeft', aldus Meulenbeek. De melkveehouder uit Vierakker liep al langer rond met het idee om een positieve actie te organiseren met zijn collega's. 'We zijn de weg op geweest naar Den Haag en het RIVM. Daar is de groep die dit georganiseerd heeft uit ontstaan. Dat waren de protesten en nu is het een ludieke actie om toch de mensen die een karige kerst zouden krijgen een hartelijke kerst te kunnen wensen.'

Uit alle hoeken en gaten werd er de afgelopen dagen gedoneerd. 'Allerlei producten, boerderijproducten, zuivelproducten, vleespakketten, groente, fruit: bijna alles wat er in de landbouw geproduceerd wordt is wel beschikbaar gesteld.'

