Wethouder maakt zich zorgen om Nunspeetse stationsomgeving

Afgelopen week heeft ProRail in samenspraak met de gemeente Nunspeet speciale camera’s aangebracht. Deze camera monitort alles wat er in en rondom de overweg aan de Elspeterweg in Nunspeet gebeurd. Een camera die op dit moment alleen nog maar monitort, zo laat wethouder Storteboom weten. In de toekomst kan dit eventueel worden uitgebreid met een camera die ook kentekens kan lezen.

Rondom het Stationsplein vindt op dit moment ook bodemonderzoek plaats om de in kaart te brengen wat er allemaal in de grond zit. Het onderzoek is erg interessant voor de gemeente in verband met de uitwerking van het plan rondom het stationsgebied.

In het voorjaar van 2020 wil de gemeente het realisatiebesluit nemen en zullen er voorbereidingen plaats gaan vinden. Wel laat de wethouder weten dat het nog wel drie jaar kan duren voordat de schop in de grond gaat.

De wethouder is blij dat de ongevallen die in augustus plaats hebben gevonden goed afgelopen zijn. ‘Het is en blijft een gevaarlijke situatie en ik wil graag de mensen oproepen om de komende tijd goed en actief op te blijven letten. De gemeente werkt hard om naar het realisatiebesluit toe te werken, zodat het plan zo snel mogelijk in werking kan worden gezet,’ zo laat verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom weten.