25-jarige Andrew uit Nunspeet nog steeds in coma na zware mishandeling

Zijn zoon was maandagavond op bezoek bij een vriend samen met een andere kennis toen er ruzie uitbrak, zegt zijn vader Marcel Jagersma. 'Ze waren met zijn drieën in huis, een biertje aan het drinken'. De 42-jarige kennis zou Andrew vervolgens aan zijn kleren naar buiten hebben gesleept.

Tekst gaat verder onder de video

Tegen hoofd getrapt

De man liep weer naar binnen, en kwam even later weer terug om hem weer tegen zijn hoofd te trappen. 'De manier waarop, dat is gewoon verschrikkelijk', zegt de vader. 'Hij is helemaal kapot getrapt, en ze hebben hem daarna gewoon buiten laten liggen.' Andrew liep een schedelbreuk op en raakte onderkoeld doordat hij op straat lag.

De Nunspeter ligt op dit moment in het Isala ziekenhuis in Zwolle op de Intensive Care afdeling waar hij in coma wordt gehouden, vertelt zijn vriendin Tamara. 'Ik ga zo veel mogelijk bij hem op bezoek.' De twee wonen met drie kinderen samen in Nunspeet, waarvan twee van Andrew zijn.

Aanleiding onduidelijk

De buurvrouw van de vriend zou ervoor gezorgd hebben dat er hulpdiensten naar de plek kwamen. Wat de aanleiding is geweest van de mishandeling, is nog onduidelijk. Ook de vriendin en de vader van het slachtoffer weten niet wat er zich precies heeft afgespeeld in het huis.

Het onderzoek naar de mishandeling loopt nog. De 42-jarige man is meteen na het incident opgepakt en meegenomen naar het bureau. Ook heeft de recherche ter plekke sporenonderzoek gedaan.

Zie ook: Mishandelde man aangetroffen op straat, verdachte opgepakt