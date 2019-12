Bart kreeg door één appje duizenden boeren in actie

Schapenhouder Bart Kemp uit Ede ontketende het grote boerenprotest. Nadat er in politiek Den Haag werd geopperd de veestapel te halveren om Nederland uit de stikstofcrisis te halen was voor Bart Kemp de maat vol.

Hij stuurde een appje naar wat collega's met het voorstel met hun trekkers naar Den Haag te rijden om minister Schouten te gaan vertellen wat ze vinden van haar beleid. Het mondde uit in het eerste grote boerenprotest op 1 oktober op het Malieveld. Georganiseerd door de boerenorganisatie Agractie, waarvan Kemp de voorzitter werd.

Duizenden boeren verzamelden zich met hun trekkers. Ook Minister Schouten was aanwezig. Kemp sprak haar toe namens alle boeren: ‘Wat heeft u er een puinhoop van gemaakt! Vindt u het normaal dat wij worden weggezet als milieucrimineel en dierenmishandelaar, omdat wij voor jullie voedsel zorgen?’

In het eindejaarsprogramma Helden van 2019 blikt Bart Kemp terug op wat hij teweeg heeft gebracht. Het bleef namelijk niet bij één actie; inmiddels zijn we meerdere protesten verder. Niet alleen georganiseerd door Agractie maar ook door Farmers Defence Force, door velen gezien als een radicalere actiegroep.

‘Fantastisch om al die trekkers te zien’

Ondanks de overlast en toenemende kritiek op de acties is Kemp niet bang de sympathie van de bevolking te verliezen. ‘Ikzelf ben nog niet één keer met de trekker naar Den Haag geweest. Ik ging met de trein, want dan wist ik zeker dat ik op tijd was, maar ik vond het fantastisch om te zien hoe al die trekkers op de snelweg reden. Natuurlijk is er overlast bij zo’n groot protest, maar wij hebben als organisatie altijd uitgedragen om ons aan de wet te houden.'

De boeren willen vooral de dialoog aangaan. ‘Er is echt een kloof ontstaan tussen veel mensen in de Randstad en de producenten van het voedsel. De boeren zijn dan ook maar 1 procent van de bevolking, maar dagelijks koopt wel 100 procent van de bevolking voedsel. Zij hebben er geen beleving meer bij hoe dat voedsel geproduceerd wordt en hoe de dieren worden gehouden’, vindt Kemp. ‘Er zullen ongetwijfeld mensen last gehad hebben van de protesten, maar wij hebben het hele land niet platgelegd. Van de meeste mensen kregen we zelfs duimpjes omhoog.’

'Boeren hebben dertig jaar gezwegen'

Een definitieve oplossing voor het stikstofprobleem is er nog niet, hoewel de boeren daar wel over meedenken. Kemp: ''Samen kunnen we de uitstoot van stikstof reduceren door bijvoorbeeld water met mest te vermengen, door meer weidegang toe te passen en door een iets anders rantsoen - het dagelijkse voer van de dieren - waardoor er minder uitstoot is. Door de verminderde uitstoot zouden er in het nieuwe jaar 75.000 huizen gebouwd kunnen worden.’

Ook in 2020 volgen acties. Kemp: ‘De boeren hebben dertig jaar gezwegen, maar in die dertig jaar is er wel een bak aan regelgeving over ons uitgestort tegen lage vergoedingen. Daarom is het nu tijd om ons op een positieve manier te laten zien en te laten horen.' Er zullen vooral ludieke acties volgen. Met én zonder trekkers. Bart Kemp: 'Leuk toch om met de trekkers nog een keer op pad te gaan met zijn allen.'

‘Helden van 2019’, gepresenteerd door Jan de Hoop en Sonja Booms, is van vrijdag 27 december tot en met maandag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.20 uur. Met in de tweede aflevering Bart Kemp, bioloog Jan van Hooff, Ton van Maanen en de bandleden van Navarone. De uitzending is hier te bekijken.