Ongekend succes voor Arnhemse dj’s Afro Bros

Van Arnhemse straatschoffies naar de rode loper. De Afro Bros, bestaande uit neven Giordano Ashruf en Rashid Badloe, vliegen de wereld over als dj’s en producers nadat ze de grootste internationale hit scoorden die ooit door een Nederlander is geproduceerd. Het nummer X van Nicky Jam en J. Balvin werd inmiddels 1,7 miljard keer gestreamd.

Door dat succes willen steeds meer wereldsterren met de Afro Bros samenwerken en worden ze geboekt voor grote internationale optredens. Zo namen ze onlangs een track op met David Guetta en traden ze de afgelopen maanden onder meer op in Mexico, Indonesië, Colombia en India en op Ibiza.

Het begon als een hobby in 2006, maar inmiddels produceren ze hit na hit. ‘Rashid en ik treden op, maar eigenlijk maken we de beats met zijn vieren. Zo heeft mijn neefje de track ‘X’ gemaakt. Hij was er heel gewoontjes onder, maar wij wisten meteen dat dit heel groot kon worden’, aldus Giordano.

Mail van David Guetta

Op een gegeven moment zagen de heren een mailtje in hun inbox van een heel bekende artiest. ‘David Guetta mailde ons of wij met hem een track wilden opnemen in Los Angeles. Daar werd alles voor ons geregeld en het enige wat wij hoefden te doen was met hem in de studio muziek opnemen’, vertelt Rashid.

‘In Arnhem zijn we gewone jongens’

Binnen de muziekwereld blijft het succes van de Afro Bros niet onopgemerkt. Ze ontvingen dit jaar voor het nummer 'X' de BUMA Award International en in de Verenigde Staten wonnen ze de ASCAP Latin Music Award. Giordano: ‘We zijn hier echt heel blij mee. Dit is echt een toffe erkenning voor wat wij doen en het motiveert ons echt om nog meer muziek te maken. In Arnhem zijn wij gewoon normale jongens, maar in het buitenland worden we echt opgewacht door onze fans op het vliegveld.’

De heren hebben nog veel meer plannen voor de toekomst. ‘Onze ambitie is door blijven groeien en wereldwijd nog bekender worden. Binnenkort lanceren we weer nummers met grote artiesten als Famke Louise, Akon en David Guetta en ook Tiësto heeft contact met ons opgenomen’, vertelt Giordano trots.

Helden van 2019

De Afro Bros zijn te gast in ‘Helden van 2019’, het eindejaarsprogramma van Omroep Gelderland. ‘Helden van 2019’, gepresenteerd door Jan de Hoop en Sonja Booms, is van vrijdag 27 december tot en met maandag 30 december te zien bij Omroep Gelderland om 17.20 uur. Met in de eerste aflevering naast Afro Bros ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en boswachter Lennard Jasper aan tafel. De uitzending is hier te bekijken.