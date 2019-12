Bewoners Croydon willen herdenkingstekens Slag om Arnhem terug

Een groep bewoners van het Engelse Croydon is via sociale media een actie begonnen om herdenkingstekens aan de Slag om Arnhem weer tentoon te stellen. Deze waren eerst te zien in het lokale culturele centrum Fairfield Halls. Na sloop en nieuwbouw van het complex waren de kunstwerken uit het zicht verdwenen.

Het gaat om een herdenkingsplaquette uit de jaren 70, een schilderij met onder meer de Rijnbrug en een handgeschreven bevel voor de strijders. De groep bewoners noemt zich The Arnhem Boys en omschrijft zichzelf als een 'living history group', gewijd aan Operatie Market Garden.



Sinds de Slag om Arnhem, het sluitstuk van Operation Market Garden, hebben Arnhem en Croydon een stedenband. Volgens de overlevering hebben relatief veel jonge mannen uit de Londense voorstad in 1944 gestreden bij de slag. Ook hebben Croydonaren na de oorlog een bijdrage geleverd aan de wederopbouw van Arnhem.



Aanvankelijk waren de 'Boys' bang dat de herdenkingstekens na de sloop van het oude Fairfield Halls waren weggegooid. Maandagavond is na een Twitter-actie gebleken dat de tekens in het depot van het lokale museum waren terechtgekomen.



Dat bevestigt ook cultuurwethouder Oliver Lewis (Labour Party) via Twitter. 'De historische band tussen Croydon en Arnhem en het dienen van onze troepen is belangrijk.'



The Arnhem Boys hebben burgers opgeroepen om Lewis e-mails te sturen met het verzoek om de herdenkingstekens weer voor het publiek toegankelijk te maken. Of de wethouder dat ook van plan is, kan een woordvoerster van de gemeente Croydon nog niet zeggen.

Ook is nog niet bekend hoeveel mailtjes er zijn gestuurd.

Foto's: de verdwenen herdenkingstekens. Bron: The Arnhem Boys (Facebook)