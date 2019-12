Muzikante Ossevoort terug in Achterhoek

Muzikante Lizzy Ossevoort uit Halle is voor even teruggekeerd naar de Achterhoek om haar zangkunsten te laten horen in Schouwburg Amphion. In 2018 vertrok ze naar New York om een jazzstudie te volgen aan de Manhattan School of Music, nu is ze samen met haar internationale 'muziekfamilie' terug.

'The pressure is echt aan en qua financiën is het heel zwaar', zegt Ossevoort over haar tweejarige opleiding in Amerika. 'Ik moet per dag leven en kijken of ik daar kan blijven, maar de studie gaat heel goed.' Door haar zware en dure opleiding is Ossevoort grotendeels afhankelijk van donaties. Ze moet nog 14.000 van de benodigde 120.000 euro ophalen, maar in tegenstelling tot het begin van haar avontuur doet ze dat nu niet meer publiekelijk. 'Ik ben een beetje klaar met trekken aan mensen', aldus de 23-jarige Achterhoekse. De zoektocht naar financiële middelen hebben haar naast geld wat anders gebracht, namelijk inspiratie voor haar eigen nummers: 'Die druk werkt wel goed bij mij.' Zo heeft ze voor de feestdagen de speciale kerstsingle 'What Christmas really means' uitgebracht.



Ossevoort, die in 2013 meedeed aan The Voice of Holland, haalt veel inspiratie en motivatie uit haar avontuur in New York en heeft haar droom om een muziekfamilie te vinden verwezenlijkt. Ze treedt, onder meer in de Achterhoek, op met een gezelschap internationale muzikanten die ze in Amerika leerde kennen. Ossevoort weet niet hoe haar toekomst er uitziet, maar keert in januari voor haar studie zeker terug naar de Verenigde Staten. 'Ik doe het voor de muziek', benadrukt de zangeres. 'Ik volg waar ik muzikaal gezien heen wordt geleid. Ik weet ook niet of ik in Amerika blijf, maar op dit moment ben ik daar heel erg blij.'