Atlete Esselink strijdt voor deelname Spelen

'Het is lastig om te zeggen hoe groot mijn kansen zijn', vertelt Esselink bij 8SPORT op Optimaal FM. Ze legt uit dat maximaal drie Nederlanders mogen meedoen aan de Spelen. 'Er zijn er al drie die heel goed zijn en boven mij staan. Ik sta op nummer vier in de Nederlandse ranking.' Om uit te mogen komen op de Olympische Spelen moet de atlete een kwalificatielimiet van 6425 punten scoren. Momenteel staat haar persoonlijke record op 5905 punten, waardoor zij nog ruim 500 punten aan haar beste score ooit moet toevoegen om een ticket voor Tokio te bemachtigen. 'Ik heb de eerste wedstrijd waarschijnlijk in april', aldus de Winterswijkse. 'Ik heb tot eind juni de tijd om genoeg punten te behalen.'



Volgens Esselink is het nieuwe rankingsysteem ook nog een optie om kwalificatie af te dwingen. 'Als je in de top 23 van de wereld staat dan kun je je ook kwalificeren', legt Esselink uit. 'Maar dan moet ik heel wat wedstrijden doen om die plek te behalen.' De punten voor de top 23-klassering kan zij vanaf het voorjaar al behalen tijdens het indoorseizoen. De atlete kijkt positief terug op de behaalde resultaten van het afgelopen seizoen. 'Ik denk dat ik het beste van mijzelf heb laten zien', concludeert de Winterswijkse.



Trainingskamp in Spanje

De meerkampster is nu bezig met het voorbereiden op het indoorseizoen. Het trainingskamp in het zonnige Spanje gaf haar daarbij een goede boost. 'We deden voornamelijk veel loopjes en sprongetjes, het explosieve werk', aldus Esselink. 'Ik merk aan mijn lichaam dat het wel zwaar is, maar als ik terugkom in Nederland dan ben ik een stuk beter.'