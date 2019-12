Alternatieve kerst? Draai een houten dildo in Nijmegen!

Wie alleen is met kerst of gewoon geen zin heeft in familieverplichtingen kan in Nijmegen op eerste kerstdag ook leren hoe zelf een houten dildo te maken. Weer eens wat anders is het in ieder geval als invulling van de kerstdagen.

In de Honigfabriek in Nijmegen runnen Anke de Groot en haar man Bart Zwartjes hun bedrijfje Ab Houtcreaties. Ze geven houtworkshops in alle soorten en maten: van kinderfeestjes tot vrijgezellenfeesten.

Deze cursus op eerste kerstdag raakt volgens Anke ook het gevoelige van met kerst alleen zijn. En het raakt schaamte. 'Bijna iedereen heeft een dildo, maar we praten er niet over'. De cursus zou er volgens Anke moeten bijdragen aan dat dit normaal gaat worden. 'Dat het heel gewoon is, als we er maar gewoon mee omgaan'.

(foto: Ab Houtcreaties)

'Er zijn heel veel mensen alleen'

'Het word gewoon echt een gezellige, heerlijke workshop waar gegiecheld kan worden. Dat is ook prima.', zegt ze over de cursus. Ze vindt het zelf heel mooi om te doen. 'Ik vind het leuk. Ik geniet ervan. Ze hebben juist zoveel ballen, de mensen die zich inschrijven. Dat je gewoon denkt: hé, ik wil het leuk hebben dus dat ga ik voor mezelf doen. Nou dan moet je al een behoorlijk goed en stevig mens voor zijn wil je je aanmelden. Want ik heb ook twee reacties gehad van mensen die zeiden: ik durf niet zo goed. Ik zei: kom nou gewoon.'

Dat zijn mensen die ze kent en gescheiden zijn. 'Er zijn heel veel mensen alleen. Gescheiden, die met tweede kerstdag hun kind hebben en verder geen familie-verplichtingen. En dan nog niet de ballen hebben om gewoon in te schrijven en lol te hebben, vanwege de lading die erop zit.'

En dat is pijnlijk, vindt ze. 'Maar hier in Nijmegen ook: we helpen eraan mee door geen activiteiten te organiseren voor alleenstaanden. Dus die mensen zitten alleen. Punt', stelt Anke over het ongemak van kerst. De motivatie van mensen die zich aanmelden voor de workshop heeft volgens haar veelal niet zozeer wat met seks te maken. 'Het is veel meer een statement, dan dat ze nodig een dildo moeten hebben.'

Loskomen van kerstverplichtingen

Het idee voor een cursus dildo draaien ontstond bij toeval toen tijdens één van hun reguliere workshops één van de deelnemers vanuit de Radboud Universiteit spontaan een penis maakte. Met kerst vindt ze het ook nog wel passen eigenlijk. 'Het is wel een symbool van de fallus wordt ergens omschreven: de piek in de kerstboom, voor vruchtbaarheid. Helemaal goed.'

Anke vindt het zelf ook wel fijn om eens heel wat anders te doen met kerst. 'Dat is zó'n moeten. Ik wil dat niet meer. Dat je daar los van komt en denkt: hé, het maakt me allemaal niet meer uit. Dat zit er ook wel een beetje achter, eerlijk gezegd'.

En ze is ervan overtuigd dat ze niet de enige is die er stiekem zo over denkt. 'Zo heb je er zovelen, en ook zo velen die nog vast zitten aan die verplichtingen. Gisteren was ik bij de Appie en er is gewoon ruzie om wat er gegeten moet worden. En dan denk ik van: nee, dit moet geen kerst zijn. Ik denk dat ik hem beter invul. De stress en de druk, volgens mij kan het wel relaxter.'

(foto: Ab Houtcreaties)

Natuurgetrouw of abstract

Het is volgens Anke ook gewoon heel leuk om te zien wat iedereen van zijn of haar dildo maakt. 'Je kan hem maken zoals je zelf wil. Dat kan je met andere dildo's eigenlijk niet.', zegt Anke. 'Want je kan voor abstractie gaan, maar je kan ook een penis nabootsen. Maar dan moet je naast het hout draaien nog even gaan schuren om uit die symmetrie te komen, maar dat is heel goed te doen. Zelfs voor de onhandigere mens, die krijgen er ook wel aardig een eikel uit'.

Goed schuren

Een houten dildo is overigens volgens de cursusleider niet gevaarlijk en kan prima gebruikt worden. Vrees voor splinters is ongegrond. Gewoon goed schuren. 'Nu lakken we hem nog, maar dat is pure luxe', zegt Anke lachend. 'Want in de Middeleeuwen lakte ze hem echt niet.'

Aan het einde van de zomervakantie deed er nog een tester van seksspeeltjes mee aan de workshop. Die wees zelfs op de voordelen van een houten dildo. 'Zij zegt dat hout eigenlijk hout een stuk fijner is, omdat het al wat warmer aanvoelt en het is licht. Het is lichter dan de meeste dildo's van plastic'.

De tester van de seksspeeltjes gaf Anke ook nog een aantal tips die ze zelf nog niet wist. Bijvoorbeeld over de vorm en waar de gevoeligheden zitten. 'Dat vertel ik nu in de workshops ook, dat zit blijkbaar in de eerste drie ribbels. Die moet je een beetje als een golf maken, want dan voel je het meest. Dat is wat je als vrouw het meest kunt voelen. Dat zijn wel leuke dingen.'

(foto: Ab Houtcreaties)

Diepgang en druipers

Dat er tijdens de cursus gelachen wordt ligt natuurlijk voor de hand met zo'n onderwerp, maar Anke merkt ook dat het tot diepgang leidt. Mensen spreken open over hun seksualiteit. Ze moet zelf wel lachen om de dubbelzinnigheid die in het woord diepgang schuilt. 'In de eerste workshop zei ik ook van: joh, maar je moet even opletten want je moet blijven draaien en je moet lakken en dan even met een kwast die druipers ervan afhalen. Iedereen in een deuk, en ik had hem nog helemaal niet door. Dat is ook mooi, zaken bespreken waar anders geen aanleiding toe is'.

Anke maakt een vergelijking met de dood. 'Als je ermee te maken krijgt dan heb je het erover en verder deinst iedereen terug wanneer er een lijkwagen komt en iedereen krijgt het benauwd. En het slaat nergens op want de dood is eigenlijk zo dichtbij. Daar moeten we het veel vaker over hebben, maar er is zo'n spasme bij de mensheid.'

Met dildo's is het niet anders, vindt ze. 'Als het meehelpt om het erover te hebben en het gewoner te maken, dan is het helemaal oké. Zelfs mijn kinderen weten wat dildo's zijn. En dan zie je ook dat zij er veel relaxter mee omgaan dan vriendjes en vriendinnetjes.'