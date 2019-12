Ziekenhuis-stalker aangehouden in Denemarken

Een man die diverse Gelderse ziekenhuizen zou hebben lastig gevallen, is vorige week woensdag aangehouden in Denemarken. Het gaat om een 20-jarige man uit de Friese gemeente Dantumadeel. Dat meldt de politie dinsdag.

De man wordt verdacht van het plegen van spooktelefoontjes naar verschillende hulpverleningsinstanties, zoals de Gelderse ziekenhuizen Slingeland in Doetinchem, Streekziekenhuizen Koningin Beatrix in Winterswijk en Rijnstate in Arnhem.

Ook pleegde hij neptelefoontjes naar bedrijven en willekeurige burgers. Sommigen van hen werden bedreigd. De man belde soms uit Duitsland, maar ook uit Estland.

Meer dan 1000 telefoontjes

Een ziekenhuis in Nederland werd in een maand meer dan 1000 keer gebeld. Hij uitte ook bedreigingen richting verschillende ziekenhuizen. Of hij belde een willekeurig iemand, deed zich voor als een politieman en vertelde dat er een dierbare was overleden.

Het onderzoek is in volle gang. Zodra de verdachte in Nederland is, gaat de politie hem verhoren.

