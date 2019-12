Wat is er nou aan de hand in de Blue Band-gevangenis?

Het Ministerie van Justitie maakte gisteren bekend dat er een gevaarlijke synthetische stof was aangetroffen in de zogenoemde PI Arnhem (penitentiaire inrichting). Nieuws dat vragen oproept. Wat weten we nu?

Wat voor een gevangenis is de PI Arnhem eigenlijk?

De PI Arnhem is een Huis van Bewaring en een gevangenis in Arnhem-zuid. Hij herbergt 270 gevangenen. Gevangenen kunnen er twee keer per week bezoek krijgen. Sommige gedetineerden krijgen, als ze over een budget beschikken, de mogelijkheid hun eigen eten klaar te maken op een speciale afdeling.

Anderen eten 'gevangenisvoedsel'. 'Dat doet denken aan een thuismaaltijd uit de supermarkt, maar dan minder lekker,' aldus een gedetineerde. Zij kunnen ook een familieregeling aanvragen. Dan mogen ze op een bepaald uur vrouw en kinderen ontvangen.

En waarom wordt hij de Blue Band-bajes genoemd?

Vanwege de blauwe banen langs de gevels, zoals het design van een pakje boter van het gelijknamige merk Blue Band

Zitten er veel zware criminelen in de Blue Band?

In de Blue Band zitten nog niet gestraften (verdachten) van strafzaken, naast veroordeelde gevangenen. Bij elkaar vormt deze populatie een bonte mix; er zitten mannen die veroordeeld zijn voor zware levensdelicten, maar ook brommerdieven.

De gevangenis is sinds enige tijd een strenger beleid gaan hanteren. Zo zijn de luchttijden verkort. Dit heeft nogal wat gedetineerden een opgefokt gevoel gegeven, zeggen bronnen binnen de bajes.

Wat is er de afgelopen weken aan de hand geweest?

Een paar weken geleden is binnen de gevangenis een bericht rond gegaan dat er een gevaarlijke stof was aangetroffen. Gisteren bevestigde het Ministerie van Justitie dit bericht aan Omroep Gelderland.

Om welke stof het gaat wil justitie niet zeggen. Een anonieme brievenschrijver deelde Omroep Gelderland in de tussentijd mee dat het om 'demerol' gaat. Dit is een narcosemiddel. Dat is dus niet officieel bevestigd door justitie.

Demerol wordt soms gebruikt bij operaties en staat op de lijst van verdovende middelen.

Een gevaarlijke stof, hoe krijgt iemand zoiets binnengesmokkeld?

Bezoekers worden bij het binnengaan van de gevangenis gecontroleerd. Dat betekent niet dat sommigen er toch in slagen spullen de bajes binnen te brengen.

In het geval van een medicijn zal dat niet heel moeilijk zijn geweest. Een bezoeker kan iets in zijn broekspijp verbergen, of in zijn mond. Uiteraard staan bewakers volop te controleren of gedetineerden en bezoekers zich wel aan de regels houden. Het komt regelmatig voor dat er wordt ingegrepen.

De politie erkent richting Omroep Gelderland dat mensen binnen deze gevangenis elkaar naar het leven staan. Wat moeten we daarvan denken?

Vorige week vond een doorzoeking van een deel van de gevangenis plaats. Daarbij moesten gedetineerden spullen die niet zijn toegestaan afstaan. De doorzoeking vond plaats in de D-vleugel. Dat is een afdeling met een 'middelzwaar regime'.

Gedetineerden werd verplicht alle gegevensdragers af te staan, ook de X-box, die sommigen op hun cel hadden. De politie zegt dat er gegronde aanleiding was voor de doorzoeking, die tot drie uur 's nachts doorging.

Kort na de doorzoeking liet de politie weten dat er gedetineerden zijn in Arnhem die elkaar naar het leven staan. Wat er precies speelt wil de politie niet zeggen. Het betrokken team zegt volop bezig te zijn met een strafrechtelijk onderzoek.

Vanuit de politie is interesse getoond naar de brief die Omroep Gelderland ontving. Die zal de omroep niet afstaan, ook al is de brief anoniem verstuurd.