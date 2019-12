Introdans klaar om vol uit te pakken met het kerstgala

De laatste repetitie was dinsdagmiddag. De dansers hebben hun gezellig samenzijn op kerstavond en het bezoeken van familie en vrienden moeten ze uitstellen totdat de voorstellingen voorbij zijn.

'Ik ben dit al gewend vanaf het moment dat ik bij Introdans zit', vertelt de Australische danser Hayden Idrus. 'Maar dit jaar komt mijn familie voor het eerst over en zij zullen ook een voorstelling bezoeken. Ik ga het beste van mezelf geven, maar dat doe ik altijd.'

Hayden Idrus (rechts) tijdens de vertolking van Pure

Traditie

Dit jaar geeft het dansgezelschap uit Arnhem een Kerstgala van vier dagen. Dit jaar wordt er drie maal opgetreden in het Stadstheater in Arnhem, van 26 tot en met 28 december, en de laatste dag, op 29 december, in Theater Orpheus in Apeldoorn. 'Ik maak het nu al zo'n 38 jaar mee en het is echt een traditie', zegt artistiek directeur Roel Voorintholt. 'Er zijn nauwelijks nog kaarten. We hebben een hele mooie mix. Niet per se kerstachtig, maar wel een beetje sacraal, dat zit ook in de muziek. We openen met Black Cake van Hans van Manen en sluiten af met Rossini Cards.'