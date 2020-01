In the making of ‘We Arnhem, chapter II’, volgt Olga Tops (Frame a Story) de totstandkoming van een dansfilm. ‘We Arnhem’ is een project van dansers Alberto Villanueva Rodríguez en Jurriën Schobben waarin ze de stad eren om wie ze is.

Als collega’s bij Introdans, sloten deze mannen niet alleen dit Modern dansgezelschap, maar ook Arnhem in hun hart. Ze besloten dat ze wat terug wilden doen voor de stad en maakten een choreografie die werd uitgevoerd en gefilmd op verschillende plaatsen in Arnhem.

Waar vorig jaar, in chapter 1 de nadruk lag op de historische kant en mooie plekken, is het nu een dansfilm geworden die gaat over vrijheid, wederopbouw en veerkracht van de stad Arnhem. In opdracht schreef Jibbe Willems, ‘Nieuwe Toekomst’ een tekst over strijd en overwinning, en zijn strijkers van Het Gelders Orkest te horen in een nieuwe compositie van Tom Trapp.

Dit jaar dus met meer dansers, op meer locaties, en met meer samenwerkingsprocessen.

Een ambitieus plan. Met niet alleen musici van Het Gelders Orkest, een actrice van Toneelgroep Oostpool en de zeearend van Vitesse op de set, maar er werd ook gefilmd op prachtige buitenlocaties met dansers (in kleding van Zyanya Keizer) bij een gevoelstemperatuur van 0 graden. ‘Blankets, blankets’, werd het toverwoord.

The making of 'We Arnhem, chapter II' is te zien op dinsdag 14 januari om 17.20 uur op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).

Fotograaf: Mathieu di Scala