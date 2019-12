Buurtbus Heteren past route aan: 'Niemand stapte in op de dijk'

Jan van Brakel wijst over de dijk achter ons. 'Daar reden we eerst.' Het bestuurslid houdt samen met drie andere vrijwilligers in de gaten wie waar instapt. En op de dijk stapte niemand in, dus werd de route aangepast. 'We geven mensen nu de mogelijkheid om mensen rechtstreeks op de bus naar Elst te zetten.' Daarnaast kunnen dorpsbewoners via station Elst ook overstappen op de bus naar Velp en de buurtbus naar Zetten-Andelst. Van Brakel: 'We hebben hiermee een grote slag geslagen.'

Bekijk hieronder het rondje Elst - Driel - Heteren met de vrijwilligers

40 jaar buurtbussen



625.000 reizigers gebruiken jaarlijks de buurtbussen. In Gelderland zijn er 42 buslijnen met 1.450 vrijwilligers. Het buurtbussensysteem bestaat dit jaar 40 jaar en is ooit begonnen als pendelbus naar kerkdiensten. Volgens de provincie is het slechts één keer voorgekomen dat een buurtbus onder de grens van 300 passagiers zat. Die bus is toen een andere route gaan rijden.

Lege ritjes horen erbij

Per maand reizen er zo'n 300 dorpsbewoners mee in het busje. Ze hebben precies genoeg reizigers. In het nieuwe jaar streeft de groep ernaar 400 bewoners te vervoeren. Dat willen ze voor elkaar krijgen door station Elst aan te doen. Al moesten ze de provincie wel overtuigen. 'We rijden nu een stukje op de route van de lijnbus. Het is de bedoeling dat we een eigen route rijden. Door aan te tonen dat er niemand instapte op de dijk hadden we een goed argument om toch langs station Elst te mogen rijden.'

Al hoort het er volgens zowel de vrijwilligers als de provincie erbij dat een buurtbus soms leeg rondrijdt. 'De eerste volle bus die door het platteland rijdt is nog niet uitgevonden,' lacht van Brakel. Een woordvoerder van de provincie: 'Dat geldt ook voor andere bussen en treinen.' Al streven ook zij naar een zo efficiënt mogelijk ov-netwerk. 'We hebben wel een ondergrens van 300 gebruikers, anders kost het de belastingbetaler in verhouding teveel geld.'