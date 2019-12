Van Dik Hout op vijfde editie Hootchie Koe

'Voor ons is 2019 een kantelmoment', vindt frontman Martin Buitenhuis van Van Dik Hout. 'Het is een jubileumjaar, maar vooral ook het jaar waarin we weer verder de toekomst in stappen.' Van Dik Hout is vooralsnog de enige artiest die is aangekondigd voor het festival in Varsseveld. De Noord-Hollanders staan op zondag 10 mei op het podium.



Sinds de editie van 2018 duurt het festival in Varsseveld drie dagen. Hootchie Koe gaat komend jaar op vrijdag 8 mei van start.