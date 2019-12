Koningsheide bij Arnhem wordt bosreservaat

Het stadsbestuur wil daarmee vergelijken wat er met dit stuk natuur gebeurt ten opzichte van het stuk oerbos op De Waterberg en het oostelijke deel van de Koningsheide dat op reguliere wijze wordt beheerd. Het bos op De Waterberg is in 2015 aangewezen als oerbos. Dat was 'een cadeau aan toekomstige generaties'. Het is ook daar de bedoeling dat de natuur zijn gang kan gaan en beheer alleen plaatsvindt voor de veiligheid.

De locatie van de aangewezen gebieden Afbeelding: gemeente Arnhem

Op de Koningsheide wordt verder bekeken hoe de invasieve exoten in toom worden gehouden, zoals de Amerikaanse vogelkers. Dat zijn soorten die niet oorspronkelijk in een bepaald gebied voorkomen en een bedreiging kunnen vormen voor soorten waarvoor dat wel geldt. Het bos heeft een grote variatie in soorten, leeftijd en bodemopbouw. Een deel is geplant tussen 1922 en 1945, en een deel na de grote bosbrand van 1976.

Herten, reeën en zwijnen

Ook leven op de Koningsheide grote grazers als herten, reeën en zwijnen. Dat is op De Waterberg niet het geval, daar zijn alleen reeën. De bodem is daar wel weer rijker, en de bomen ouder. Die verschillen maken het volgens wethouder Cathelijne Bouwkamp interessant om de ontwikkeling te volgen.

De beoordeling van de drie gebieden zal in 2025 plaatsvinden. Dan wordt onder meer gekeken naar de variatie van het bos en de voorkomende dier- en plantensoorten.

