De Graafschap krabbelt in 2019 moeizaam op na degradatie

De Graafschap kreeg met de degradatie een flinke klap in 2019. En na een goede start in de eerste divisie is de klad er inmiddels ook flink ingekomen.

De Graafschap gaat in januari voor het eerst in jaren weer op trainingskamp. In Noord-Spanje is het vooral koud en winderig en is er veel onrust vanwege het vertrek van de populaire doelman Agil Etemadi. De club doet zelf ook zaken met het aantrekken van Azor Matusiwa, Charlison Benschop en Nigel Bertrams als nieuwe doelman. De Superboeren openen spectaculair met een 5-1 thuiszege op Fortuna Sittard. Fabian Serrarens is de grote man met drie doelpunten.

Een week later verliest De Graafschap volkomen onnodig uit tegen Excelsior. De maand eindigt in rouw, want voormalig speler en trainer Jurrie Koolhof overlijdt op 59-jarige leeftijd.

In februari verlaat De Graafschap de laatste plaats door een 3-0 zege op concurrent NAC. In De Kuip is het veel minder en wordt met 4-0 verloren van Feyenoord en thuis tegen FC Utrecht wordt het 0-1. Serrarens verliest zijn basisplaats en Benschop vervult een hoofdrol bij de 3-0 overwinning uit tegen PEC Zwolle.

Met Nabil Bahoui komt er nog een nieuwe aanvaller bij.

Doelman Hidde Jurjus loopt in maart een zware blessure op tegen ADO Den Haag. Nigel Bertrams mag aan de bak en doet dat naar behoren. Het blijft 1-1 tegen ADO. Na een nederlaag tegen Willem II stunt De Graafschap in Heerenveen met een 3-0 overwinning. Technisch manager Peter Hofstede verlengt zijn contract en wil ook trainer Henk de Jong langer vastleggen, maar die kondigt zijn vertrek aan.

Tegen Heracles speelt De Graafschap een uitstekende wedstrijd, maar een 1-0 voorsprong wordt verprutst. De 1-2 eindstand komt keihard aan.

De volgende onnodige nederlaag komt in april uit tegen FC Groningen: 1-0. Daarna volgt een verdienstelijk gelijkspel tegen AZ en voor het eerst in maanden staat De Graafschap op een veilige plek. Dat duurt niet lang, want tegen PSV uit wordt het 2-1, ondanks een uitstekende eerste helft. VVV-uit wordt een drama: 4-1.

Na een 1-0 zege thuis op Emmen wordt het gevaar voor directe degradatie definitief afgewend.

Maar in mei gaat het toch nog mis. De Graafschap komt terecht in de play-offs om degradatie en rekent eerst wel af met Cambuur: 1-1 uit en 2-0 thuis. De finale begint goed, want uit tegen Sparta wordt met 2-1 gewonnen. Dat lijkt een uitstekende basis voor de return op De Vijverberg, maar niets blijkt minder waar. De Graafschap speelt met 220 volt op de schoenen en na de 0-1 is het al grote paniek en de 0-2 is niet meer dan een logisch gevolg. Een seizoen knokken tegen degradatie is voor niks geweest.

De Graafschap blijft in juni niet te lang treuren, maar pakt snel door. Er wordt gesproken met Andries Ulderink, maar Mike Snoei wordt aangesteld als nieuwe trainer.

Ralf Seuntjens wordt binnengehaald als nieuwe spits en Gregor Breinburg keert terug. Toine van Huizen, Jesse Schuurman en Roland Baas zijn andere nieuwe namen en Hidde Jurjus wordt opnieuw gehuurd van PSV.

In juli maakt De Graafschap met name tegen wat serieuzere tegenstanders een prima indruk. Youssef El Jebli lijkt te vertrekken naar Cluj in Roemenië, maar dat komt telkens niet rond. En dus wordt hij weer opgesteld.

Het elftal lijkt verder te staan. Jasper van Heertum komt er nog bij als defensieve versterking.

De Graafschap opent de competitie in augustus prima met drie zeges zonder tegentreffers. De eerste tegenvaller is een doelpuntloos gelijkspel in Oss. Mike Snoei krijgt rood wegens protesteren. Ondertussen is El Jebli dan toch verkocht aan Al-Faisaly. Branco van den Boomen wordt voor drie ton overgenomen van FC Eindhoven.

In september komt De Graafschap met 2-0 achter thuis tegen Jong Ajax, maar dat wordt omgebogen naar 3-2. Tegen NEC wordt in de extra tijd de 1-1 geïncasseerd. Eindhoven-thuis is een uitstekende wedstrijd die eindigt in 4-0, maar uit tegen Roda JC is het weer minder. En door het 1-1 gelijkspel zakt De Graafschap terug naar de derde plaats.

De klad zit er in oktober in met gelijke spelen tegen Almere en Jong Utrecht. Dan wacht de uitwedstrijd tegen concurrent NAC en slaat De Graafschap toe: 1-2. Het krijgt een vervolg tegen Dordrecht: 5-0. In de beker tegen Vitesse willen de Superboeren stunten, maar dat lukt niet. De Graafschap komt er niet aan te pas en verliest met 2-0.

In november blijft De Graafschap bovenin meedraaien samen met Cambuur. De andere ploegen staan al flink achter. Tegen Excelsior wordt het thuis 0-0, in Helmond wordt op de valreep met 2-1 gewonnen en Jong PSV is op De Vijverberg geen probleem: 4-1. Maar dan lijdt De Graafschap volkomen onverwachts de eerste nederlaag uit tegen Jong AZ. Het wordt 2-1.

December wordt een teleurstellend maand voor De Graafschap, dat niet één keer weet te winnen en terugzakt naar de derde plaats. De concurrentie om de tweede promotieplek komt bovendien heel dichtbij.

Maar duidelijk wordt dat het allemaal niet vanzelf gaat en dat de selectie vrij krap is. Een echte opvolger voor El Jebli is er niet en op de flanken voorin is er ook geen achtervang. En dus moet de club in de winterstop op zoek naar versterking.