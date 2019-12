Chanoekafeest zorgt voor licht in Nijmegen

Afgelopen zondag begon Chanoeka, het Joodse inwijdingsfeest dat in totaal acht dagen duurt. Op een gure maandagavond stonden de burgemeester Bruls en rabbijn Levine op een hoogwerker om het middelste licht van de negenarmige kandelaar aan te steken. Na de ceremonie werd er linzensoep en soefganiot (een soort oliebol) uitgedeeld aan de belangstellenden en voorbijgangers.

Feest van het licht

Het Chanoekafeest herdenkt een verhaal uit de Joodse traditie over een olielamp die maar liefst acht dagen bleef branden. Ondanks dat er maar voor één dag olie in de lamp zat, doofde de lamp niet en bleef het licht in de tempel schijnen, zo'n 150 jaar voor Christus. 'Chanoeka is ons feest van het licht dat in de duisternis schijnt', aldus rabbijn Levine. 'In Nederland viert men kerst met veel lichtjes. Zo hebben wij Chanoeka en hopen wij een licht te schijnen in de soms duistere samenleving.'

De tekst gaat verder onder de video



Symbolische plek naast kerstboom

Symbolisch is dan ook de plek van de Chanoekia naast de enorme kerstboom in het centrum van Nijmegen. Volgens de burgemeester is het erg belangrijk dat er aandacht is voor Chanoeka in 'zijn' stad: 'Het is dit jaar 75 jaar geleden dat we werden bevrijd en dat vieren we, maar ook herdenken we hoe de Joden hebben geleden in de oorlog. Het is daarom erg fijn om samen dit feest te kunnen vieren in Nijmegen met een betrokken Joodse gemeenschap.'

Maandag 30 december is het Chanoeka afgelopen en tot aan die dag wordt er elke dag een licht op de kandelaar aangestoken tot ze allemaal branden.